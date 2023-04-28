Старий іржавий Volkswagen Passat завівся та поїхав після 8 років простою на звалищі (відео)

Volkswagen Passat B4 проіржавів, але його двигун непогано зберігся. Після нескладних маніпуляцій машина завелася та поїхала.

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Універсал Volkswagen Passat B4 є жалюгідним видовищем. Після тривалого простою на вулиці він проіржавів, фарба на кузові облупилася, а місцями проступила іржа.

Автомобіль завівся і зміг проїхати по ґрунтовій дорозі Фото: скріншот/YouTube

Утім, 1,8-літровий бензиновий двигун потужністю 90 к. с. виявився дуже надійним. Завести його виявилося нескладно — були потрібні прості маніпуляції.

Механік під'єднав контакти в розподільнику запалювання, замінив одну свічку та встановив акумулятор. У двигун подали паливо, і він завівся.

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Щоб машина поїхала, довелося також розблокувати загальмовані гальма. Зроблено це було за допомогою кувалди. Після цього Volkswagen Passat B4 випробували на довколишній ґрунтовій дорозі.

Нагадаємо, що четверте покоління Volkswagen Passat випускали з 1993 до 1997 року. Усього випущено 690 000 цих авто, причому 60% із них були саме універсалами. Модель оснащували бензиновими й дизельними двигунами потужністю від 75 до 184 к. с.

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