Старый ржавый Volkswagen Passat завелся и поехал после 8 лет простоя на свалке (видео)

Volkswagen Passat B4 проржавел, но его двигатель неплохо сохранился. После несложных манипуляций машина завелась и поехала.

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Универсал Volkswagen Passat B4 представляет из себя жалкое зрелище. После длительного простоя на улице он проржавел, краска на кузове облупилась, а местами проступила ржавична.

Автомобиль завелся и смог проехать по грунтовой дороге Фото: скриншот/YouTube

Впрочем, 1,8-литровый бензиновый двигатель мощностью 90 л. с. оказался весьма надежным. Завести его оказалось несложно – потребовались простые манипуляции.

Механик, подсоединил контакты в распределителе зажигания, заменил одну свечу, и установил аккумулятор. В мотор подали топливо и он завелся.

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Чтобы машина поехала, пришлось также разблокировать закисшие тормоза. Сделано это с помощью кувалды. После этого Volkswagen Passat B4 испытали на близлежащей грунтовой дороге.

Напомним, что четвертое поколение Volkswagen Passat выпускали с 1993 по 1997 годы. Всего выпущено 690 000 этих авто, причем 60% из них были именно универсалами. Модель оснащали бензиновыми и дизельными двигателями мощностью от 75 до 184 л. с.

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