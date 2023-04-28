Старый ржавый Volkswagen Passat завелся и поехал после 8 лет простоя на свалке (видео)
Volkswagen Passat B4 проржавел, но его двигатель неплохо сохранился. После несложных манипуляций машина завелась и поехала.
В Эстонии оживили заброшенный Volkswagen Passat 1996 года. Универсал простоял под открытым небом на свалке 8 лет. Видео с авто появилось на Youtube-канале Flexiny.
Универсал Volkswagen Passat B4 представляет из себя жалкое зрелище. После длительного простоя на улице он проржавел, краска на кузове облупилась, а местами проступила ржавична.
Впрочем, 1,8-литровый бензиновый двигатель мощностью 90 л. с. оказался весьма надежным. Завести его оказалось несложно – потребовались простые манипуляции.
Механик, подсоединил контакты в распределителе зажигания, заменил одну свечу, и установил аккумулятор. В мотор подали топливо и он завелся.Важно
Чтобы машина поехала, пришлось также разблокировать закисшие тормоза. Сделано это с помощью кувалды. После этого Volkswagen Passat B4 испытали на близлежащей грунтовой дороге.
Напомним, что четвертое поколение Volkswagen Passat выпускали с 1993 по 1997 годы. Всего выпущено 690 000 этих авто, причем 60% из них были именно универсалами. Модель оснащали бензиновыми и дизельными двигателями мощностью от 75 до 184 л. с.
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