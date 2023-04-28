В разрушенном сарае обнаружили огромную коллекцию ретро-авто (фото, видео)

Под завалами строения в Великобритании оказались редкие старинные авто. Они не выезжали на дороги минимум 40 лет.

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В Великобритании обнаружили заброшенную коллекцию ретро-автомобилей. Более 30 машин стоят под завалами старого сарая. Находке посвятили видео на Youtube-канале IMSTOKZE.

Судя по состоянию руин здание обрушилось давно. Автомобили десятилетиями стоят заброшенными и никто не уделяет им внимание. Эксперты предполагают, что машины не выезжали на дороги не менее 40 лет.

Машины десятилетиями стоят под завалами Jaguar Mark 2 Rover P6 Mercedes S-Class W112 Универсал Mini Countryman

Большинство авто в плачевном состоянии – они проржавели, а у многих отсутствуют кузовные детали. Их реставрация будет сложной и недешевой.

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В коллекции преобладают британские модели. Самыми ценными являются несколько спортивных седанов Jaguar Mark 2 60-х годов. Кроме того, идентифицированы спорткары Triumph Spitfire и GT6.

Также в сарае нашли роскошные Daimler Double Six и Mercedes S-Class W112. Очень редким является универсал Mini Countryman 70-х годов. Во дворе стоят спорт-седан Rover P6, бюджетный Hillman Hunter, премиальные Austin Ambassador и Vanden Plas Princess.

Ранее Фокус сообщал, что в США обнаружили коллекцию редких и мощных Chevrolet 60-х годов.

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