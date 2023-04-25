На заброшенном складе нашли впечатляющую коллекцию американских ретро-авто (фото, видео)

Старинные автомобили покрыты слоем пыли, но неплохо сохранились. Среди них есть редкие и недешевые экземпляры с 400-сильными двигателями.

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В американском штате Оклахома обнаружили заброшенную коллекцию ретро-автомобилей. Более десятка редких машин пылятся на складе. О находке сняли видео на Youtube-канале Patrick Glenn Nichols Musclecar Barn Finds.

Chevrolet Bel Air 1961 года Фото: скриншот/YouTube

Автомобили покрыты слоем пыли, но в довольно неплохом состоянии. На них не видно ржавчины, а их двигатели чистые. Примечательно, что все машины одной марки – Chevrolet 50-х и 60-х годов выпуска.

Chevrolet Bel Air 1962 года Фото: скриншот/YouTube

Самым старым в коллекции является Chevrolet Bel Air 1955 года. Также на видео попали три Chevrolet Bel Air 1961, 1962 и 1963 годов. Все они оснащены огромным 6,7-литровым V8, который предлагали в версиях на 360-409 л. с. Самый мощный вариант разгонялся до 100 км/ч за 6,3 с.

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Такой же мотор под капотом и у Chevrolet Impala 1963 года и Biscayne 1964 года. В этих моделях он развивал до 425 л. с. Такие заряженные версии Chevrolet выпускались очень малыми сериями, поэтому сейчас недешевые.

Кроме того, в коллекции есть Chevrolet Camaro SS 1968 года с 6,4-литровым 375-сильным V8, бюджетное купе Chevrolet Nova и несколько пикапов Chevrolet C10 60-х годов.

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