На покинутому складі знайшли разючу колекцію американських ретро авто (фото, відео)

Старовинні автомобілі вкриті шаром пилу, але непогано збереглися. Серед них є рідкісні та недешеві екземпляри із 400-сильними двигунами.

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В американському штаті Оклахома виявили покинуту колекцію ретро-автомобілів. Понад десяток рідкісних машин припадають пилом на складі. Про знахідку зняли відео на Youtube каналі Patrick Glenn Nichols Musclecar Barn Finds.

Chevrolet Bel Air 1961 року Фото: скріншот/YouTube

Автомобілі вкриті шаром пилу, але у досить непоганому стані. На них не видно іржі, а їхні двигуни чисті. Цікаво, що всі машини однієї марки — Chevrolet 50-х та 60-х років випуску.

Chevrolet Bel Air 1962 року Фото: скріншот/YouTube

Найстарішим у колекції є Chevrolet Bel Air 1955 року. Також на відео потрапили три Chevrolet Bel Air 1961, 1962 та 1963 років. Всі вони оснащені величезним 6,7-літровим V8, що пропонували у версіях на 360-409 к. с. Найпотужніший варіант розганявся до 100 км/год за 6,3 с.

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Такий же двигун під капотом і у Chevrolet Impala 1963 року і Biscayne 1964 року. У цих моделях він розвивав до 425 к. с. Такі заряджені версії Chevrolet випускалися дуже малими серіями, тож зараз недешеві.

Крім того, в колекції є Chevrolet Camaro SS 1968 з 6,4-літровим 375-сильним V8, бюджетне купе Chevrolet Nova і кілька пікапів Chevrolet C10 60-х років.

Раніше Фокус повідомляв, що у старій церкві знайшли колекцію із 230 рідкісних ретро автомобілів.

Також ми писали, що у США виявили унікальний спорткар 1970 року у стані нового авто.