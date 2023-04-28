У зруйнованому сараї виявили величезну колекцію ретроавто (фото, відео)

Під завалами будівлі у Великій Британії опинилися рідкісні старовинні авто. Вони не виїжджали на дороги щонайменше 40 років.

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У Великій Британії виявили покинуту колекцію ретроавтомобілів. Понад 30 машин стоять під завалами старого сараю. Знахідці присвятили відео на Youtube-каналі IMSTOKZE.

Судячи з стану руїн, будівля обрушилася давно. Автомобілі десятиліттями стоять занедбаними і ніхто не приділяє їм уваги. Експерти припускають, що машини не виїжджали на дороги щонайменше 40 років.

Машини десятиліттями стоять під завалами Jaguar Mark 2 Rover P6 Mercedes S-Class W112 Універсал Mini Countryman

Більшість авто у жалюгідному стані – вони проіржавіли, а у багатьох відсутні кузовні деталі. Їхня реставрація буде складною та недешевою.

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У колекції переважають британські моделі. Найціннішими є кілька спортивних седанів Jaguar Mark 2 60-х років. Крім того, ідентифіковані спорткари Triumph Spitfire та GT6.

Також у сараї знайшли розкішні Daimler Double Six та Mercedes S-Class W112. Дуже рідкісний універсал Mini Countryman 70-х років. У дворі стоять спорт-седан Rover P6, бюджетний Hillman Hunter, преміальні Austin Ambassador та Vanden Plas Princess.

Раніше Фокус повідомляв, що у США виявили колекцію рідкісних та потужних Chevrolet 60-х років.

Також ми писали, що у старій церкві знайшли 230 рідкісних ретро-авто.