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Авто

Болиды на заднем дворе: во Франции нашли кладбище старинных авто из "Формулы-1" (фото)

Lotus 95, болиды формулы-1, формула-1, гоночные болиды
Lotus 95 и Arrows A7

Во дворе дома хранятся старинные гоночные болиды 80-х и 90-х годов. Среди них есть Ferrari 1989 года и чемпионское авто Михаэля Шумахера.

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Во Франции обнаружена очень необычная автосвалка. На ней собраны раритетные болиды "Формулы-1" разных лет выпуска. Об этом сообщает сайт F1i.

Ligier JS29, болиды формулы-1, формула-1, гоночные болиды Fullscreen
Ligier JS29 и Benetton В186

На заднем дворе дома собраны шесть гоночных болидов 80-х и 90-х годов. Старейшими являются авто сезона 1984 года – это Lotus 95 Renault и Arrows A7 BMW. Также можно идентифицировать Benetton В186 1985 года и Ligier JS29 1987 года – оба авто оснащены 1,5-литровыми турбомоторами BMW мощностью до 1400 л. с.

Arrows A7, болиды формулы-1, формула-1, гоночные болиды Fullscreen
Автомобили покрыты слоем грязи

Самые новые авто на свалке – 3,5-литровый Ferrari 640 1989 года и чемпионский Benetton B195 Renault, на котором Михаэль Шумахер в 1995 году добыл свой второй титул.

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Автомобили покрыты слоем грязи и пыли, а краска на их кузовах потрескалась. Видно, что они стоят под открытым небом не один год.

Benetton 1995, болиды формулы-1, формула-1, гоночные болиды Fullscreen
Benetton B195 Михаэля Шумахера

Известно, что все машины являются собственностью одного коллекционера. По одной версии, это настоящие болиды "Формулы-1", но без двигателей (в таком виде они гораздо дешевле). По другой – это макеты машин, использовавшиеся для демонстрации на различных автошоу и фестивалях.

Ferrari 640, болиды формулы-1, формула-1, гоночные болиды Fullscreen
Ferrari 640

Ранее Фокус сообщал, что в старой церкви обнаружили коллекцию из 230 редких ретро-авто.

Также мы писали, что в США нашли заброшенным очень редкий лимузин Ford 1934 года.