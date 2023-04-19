Болиды на заднем дворе: во Франции нашли кладбище старинных авто из "Формулы-1" (фото)

Во дворе дома хранятся старинные гоночные болиды 80-х и 90-х годов. Среди них есть Ferrari 1989 года и чемпионское авто Михаэля Шумахера.

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Ligier JS29 и Benetton В186

На заднем дворе дома собраны шесть гоночных болидов 80-х и 90-х годов. Старейшими являются авто сезона 1984 года – это Lotus 95 Renault и Arrows A7 BMW. Также можно идентифицировать Benetton В186 1985 года и Ligier JS29 1987 года – оба авто оснащены 1,5-литровыми турбомоторами BMW мощностью до 1400 л. с.

Автомобили покрыты слоем грязи

Самые новые авто на свалке – 3,5-литровый Ferrari 640 1989 года и чемпионский Benetton B195 Renault, на котором Михаэль Шумахер в 1995 году добыл свой второй титул.

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Автомобили покрыты слоем грязи и пыли, а краска на их кузовах потрескалась. Видно, что они стоят под открытым небом не один год.

Benetton B195 Михаэля Шумахера

Известно, что все машины являются собственностью одного коллекционера. По одной версии, это настоящие болиды "Формулы-1", но без двигателей (в таком виде они гораздо дешевле). По другой – это макеты машин, использовавшиеся для демонстрации на различных автошоу и фестивалях.

Ferrari 640

Ранее Фокус сообщал, что в старой церкви обнаружили коллекцию из 230 редких ретро-авто.

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