Болиды на заднем дворе: во Франции нашли кладбище старинных авто из "Формулы-1" (фото)
Во дворе дома хранятся старинные гоночные болиды 80-х и 90-х годов. Среди них есть Ferrari 1989 года и чемпионское авто Михаэля Шумахера.
Во Франции обнаружена очень необычная автосвалка. На ней собраны раритетные болиды "Формулы-1" разных лет выпуска. Об этом сообщает сайт F1i.
На заднем дворе дома собраны шесть гоночных болидов 80-х и 90-х годов. Старейшими являются авто сезона 1984 года – это Lotus 95 Renault и Arrows A7 BMW. Также можно идентифицировать Benetton В186 1985 года и Ligier JS29 1987 года – оба авто оснащены 1,5-литровыми турбомоторами BMW мощностью до 1400 л. с.
Самые новые авто на свалке – 3,5-литровый Ferrari 640 1989 года и чемпионский Benetton B195 Renault, на котором Михаэль Шумахер в 1995 году добыл свой второй титул.
Автомобили покрыты слоем грязи и пыли, а краска на их кузовах потрескалась. Видно, что они стоят под открытым небом не один год.
Известно, что все машины являются собственностью одного коллекционера. По одной версии, это настоящие болиды "Формулы-1", но без двигателей (в таком виде они гораздо дешевле). По другой – это макеты машин, использовавшиеся для демонстрации на различных автошоу и фестивалях.
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