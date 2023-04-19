Боліди на задньому дворі: у Франції знайшли звалище старовинних авто з "Формули 1" (фото)

У дворі будинку зберігаються старовинні гоночні боліди 80-х та 90-х років. Серед них є Ferrari 1989 року та чемпіонське авто Міхаеля Шумахера.

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У Франції виявлено дуже незвичайне автозвалище. На ній зібрано раритетні боліди "Формули 1" різних років випуску. Про це повідомляє сайт F1i.

Ligier JS29 та Benetton В186

На задньому дворі будинку зібрано шість гоночних болідів 80-х та 90-х років. Найстарішими є автомобілі сезону 1984 року — це Lotus 95 Renault і Arrows A7 BMW. Також можна ідентифікувати Benetton В186 1985 і Ligier JS29 1987 — обидва авто оснащені 1,5-літровими турбомоторами BMW потужністю до 1400 к. с.

Автомобілі вкриті шаром бруду

Найновіші авто на звалищі – 3,5-літровий Ferrari 640 1989 року та чемпіонський Benetton B195 Renault, на якому Міхаель Шумахер у 1995 році здобув свій другий титул.

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Автомобілі вкриті шаром бруду та пилу, а фарба на їх кузовах потріскалася. Видно, що вони стоять просто неба не один рік.

Benetton B195 Міхаеля Шумахера

Відомо, всі машини є власністю одного колекціонера. За однією версією, це справжні боліди "Формули 1", але без двигунів (у такому вигляді вони набагато дешевші). За іншою – це макети машин, що використовувалися для демонстрації на різних автошоу та фестивалях.

Ferrari 640

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