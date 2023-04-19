Боліди на задньому дворі: у Франції знайшли звалище старовинних авто з "Формули 1" (фото)
У дворі будинку зберігаються старовинні гоночні боліди 80-х та 90-х років. Серед них є Ferrari 1989 року та чемпіонське авто Міхаеля Шумахера.
У Франції виявлено дуже незвичайне автозвалище. На ній зібрано раритетні боліди "Формули 1" різних років випуску. Про це повідомляє сайт F1i.
На задньому дворі будинку зібрано шість гоночних болідів 80-х та 90-х років. Найстарішими є автомобілі сезону 1984 року — це Lotus 95 Renault і Arrows A7 BMW. Також можна ідентифікувати Benetton В186 1985 і Ligier JS29 1987 — обидва авто оснащені 1,5-літровими турбомоторами BMW потужністю до 1400 к. с.
Найновіші авто на звалищі – 3,5-літровий Ferrari 640 1989 року та чемпіонський Benetton B195 Renault, на якому Міхаель Шумахер у 1995 році здобув свій другий титул.
Автомобілі вкриті шаром бруду та пилу, а фарба на їх кузовах потріскалася. Видно, що вони стоять просто неба не один рік.
Відомо, всі машини є власністю одного колекціонера. За однією версією, це справжні боліди "Формули 1", але без двигунів (у такому вигляді вони набагато дешевші). За іншою – це макети машин, що використовувалися для демонстрації на різних автошоу та фестивалях.
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