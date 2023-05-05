Брошенный владельцем коллекционный Porsche 911 годами ржавеет прямо на улице (фото)

Владелец оставил Porsche 911 Carrera и таинственно исчез. За годы, проведенные на улице, раритетный спорткар проржавел до дыр.

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На японском острове Окинава обнаружен заброшенный Porsche 911 Carrera. Культовый спортивный автомобиль годами стоит под открытым небом во дворе многоуровневого паркинга. Фото спорткара опубликовали на странице Uro Tuning в Facebook.

Владелец машины таинственно исчез

О том, что машина брошена не один год назад, свидетельствует коррозия на кузове. Она заметна на крыше, капоте двигателя и боковинах, а переднее крыло Porsche 911 проржавело до дыр.

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Местные жители сообщили, что владелец попросту бросил спорткар Porsche 911 Carrera и исчез. По версии полиции, он мог совершить самоубийство. Ранее стеклоочистителю были прикреплены ключи авто, но позже они пропали.

Редкий спорткар покрылся ржавчиной

Этот Porsche 911 Carrera выпущен в 80-х годах и относится ко второму поколению модели. Такие купе оснащали двигателями объемом 3,0 л (180 и 210 л. с.) и 3,2 л (237 л. с.). Более мощный вариант разгонялся до 100 км/ч за 5,8 с и развивал 254 км/ч. Интересная деталь: у авто руль с левой стороны, то есть его ввезли в Японию из другой страны.

Сейчас подобные спорткары пользуются популярностью у коллекционеров. Цена Porsche 911 Carrera тех лет составляет минимум 50 000 долларов.

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