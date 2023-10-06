Мрія з 80-х: в Україні виявлено рідкісний мотоцикл Jawa у відмінному стані (фото)

Мотоцикл Jawa 638.5 — рідкісна перехідна модель, що випускалася лише два роки. Байк відмінно зберігся і має дуже невеликий пробіг.

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В Україні знайшли класичний мотоцикл Jawa 350 638.5. Рідкісний байк простояв понад 30 років покинутим у гаражі. Про нього розповів у Facebook блогер Roma Urraco, який шукає подібні капсули часу.

Jawa 638.5 — рідкісна модель мотоцикла Фото: Roma Urraco

Мотоцикл Jawa 638.5 — раритет, адже його випускали лише два роки — з 1984 по 1986 рр. Він був свого роду перехідною моделлю між класичною Jawa 634 (з чавунними циліндрами) і новішою Jawa Lux.

Прилади Jawa світяться в темряві Фото: Roma Urraco

Байк Jawa 638.5 оснащений стандартним двоциліндровим двигуном об'ємом 343 куб. см і потужністю 26 к. с. З 4-ступінчастою механічною КПП він розвиває 133 км/год.

Пробіг Jawa — всього 4474 км Фото: Roma Urraco

У 80-ті такі мотоцикли "Ява 350" дуже цінувалися. Конкретно цей байк має пробіг лише 4474 км і відмінно зберігся, адже був законсервований у гаражі.

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Власник Jawa 350 допрацював мотоцикл. Так, стрілки і циферблати пофарбовані люмінесцентною фарбою і світяться в темряві.

Мотоцикл дуже добре зберігся Фото: Roma Urraco

А бензобак "Яви" перероблено під горловину і кришку від "Жигулів" — таким чином її можна було закрити на ключ і не боятися, що хтось вкраде бензин з бака (наприкінці 80-х такі випадки вже не були рідкістю).

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