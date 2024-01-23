Заброшенное сокровище: редчайший Ford Mustang за $150 000 простоял 40 лет в гараже (видео)

Shelby GT500 — редкая заряженная версия Ford Mustang 1968 года. Спортивное купе оснащено огромным 7,0-литровым V8 мощностью 355 сил.

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В США обнаружили настоящий заброшенный раритет – Ford Mustang Shelby GT500 1968 года. Лимитированный спорткар не выезжал на дороги 40 лет. Находке посвятили видео на Youtube-канале Backyard Barn Finds.

Салон автомобиля неплохо сохранился Фото: скриншот / YouTube

Этот Ford Mustang Shelby GT500 поставили в гараж в 1984 году. Спорткар весьма неплохо сохранился – у него родная краска и очень мало ржавчины на кузове. Салон в очень хорошем состоянии, а вот двигатель требует ремонта, хоть и заводится.

Под капотом установлен огромный 7,0-литровый V8 Фото: скриншот / YouTube

Сейчас Ford Mustang Shelby GT500 планируют продать за 150 000 долларов. Реставрировать его будет уже новый владелец.

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Столь высокая цена обусловлена тем, что заряженные Ford Mustang от Кэрролла Шелби очень ценятся коллекционерами. К тому же, они редкие: к примеру, Shelby GT500 1968 года выпустили только 1542. Неудивительно, что в хорошем состоянии такое купе может стоить и 200 000 долларов.

Ford Mustang Shelby GT500 первого поколения оснащен 7,0-литровым V8 мощностью 355 л. с., а в паре с ним работает 3-ступенчатый автомат. Разгон до 100 км/ч занимает 6,5 с, а максимальная скорость составляет 209 км/ч. Кроме того, доработаны ходовая и тормоза купе.

К слову, недавно именно такой классический Ford Mustang Shelby GT500 60-х вернули в производство.

Также Фокус рассказывал, что более ранний Ford Mustang Shelby GT350 ушел с молотка за $550 000.