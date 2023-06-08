Редчайший заряженный Ford Mustang свыше 40 лет простоял заброшенным в гараже (фото, видео)

Всего выпущено только 2048 Shelby GT500 1967 года. Заряженный Ford Mustang оснащали 7,0-литровым V8 мощностью 355 л. с.

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В США в старом гараже нашли раритетный Ford Mustang Shelby GT500 1967 года. Автомобиль не выезжал на дороги более четырех десятилетий. Видео о находке опубликовал на Youtube блогер Деннис Коллинз.

Автомобиль отправили на реставрацию Фото: скриншот / YouTube

Историю Shelby GT500 удалось узнать. В начале 80-х владелец отдал авто своему 17-летнему сыну. Тот эксплуатировал авто очень активно и однажды попытался оторваться от полиции и разогнался до 257 км/ч. А в 1982 году парень попросту взорвал 7,0-литровый двигатель Ford Mustang.

Всего выпущено 2048 Shelby GT500 1967 года Фото: скриншот / YouTube

После этого Shelby GT500 1967 года не стали ремонтировать, а поставили в гараж и забыли о нем. Позже с авто сняли и коробку передач.

Важно

В заброшенном гараже нашли один из самых первых Ford Mustang в истории (фото)

Лишь в наши дни редкий Ford Mustang обнаружили. Он в полуразобраном виде, но в общем неплохо сохранился. Ему нашли новый мотор и отправили на реставрацию.

Ford Mustang Shelby очень ценится коллекционерами и их цена превышает 100 000 долларов, а некоторые экземпляры стоят 500-600 тыс. долларов. В 1967 году выпущено лишь 2048 таких авто. Тюнинг Ford Mustang от Shelby включал установку 7,0-литрового 355-сильного V8, доработку ходовой и тормозов. Спорткар разгонялся до 100 км/ч за 6,2 с.

Ранее Фокус сообщал, что редчайший британский спорткар простоял в гараже 40 лет и легко завелся.

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