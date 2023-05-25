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Авто

Старый 56-летний Ford ушел с молотка по цене нового Rolls-Royce (фото)

Ford Mustang Shelby GT350, Ford Mustang, Ford Mustang 1967, Shelby GT350, Shelby GT350 1967
Фото: Mecum | Ford Mustang Shelby GT350 продали за 632 500 долларов

Всего выпустили только 33 Ford Mustang Shelby GT350 с 446-сильным компрессорным двигателем. Спортивная модель способна развить скорость свыше 240 км/ч.

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В США на аукционе Mecum продали Ford Mustang 1967 года. За спортивное купе отдали немалые 632 500 долларов – как за новый Rolls-Royce Phantom. Об этом сообщает официальный сайт аукционного дома.

Ford Mustang Shelby GT350, Ford Mustang, Ford Mustang 1967, Shelby GT350, Shelby GT350 1967 Fullscreen
Всего выпущено только 33 компрессорных Shelby GT350 1967 года
Фото: Mecum

Винтажные Ford Mustang, как правило, относятся к дешевой классике и большинство из них довольно доступные. Исключение составляют лимитированные спортивные версии и этот Shelby GT350 как раз относится к таким Ford Mustang.

Ford Mustang Shelby GT350, Ford Mustang, Ford Mustang 1967, Shelby GT350, Shelby GT350 1967 Fullscreen
Спорткар способен развить 240 км/ч
Фото: Mecum

Доработкой авто занимался знаменитый техасский гонщик и конструктор Кэрролл Шелби. Shelby Mustang выпускали лимитированными сериями – так Shelby GT350 1967 года разошелся тиражом в 1175 экземпляров.

Ford Mustang Shelby GT350, Ford Mustang, Ford Mustang 1967, Shelby GT350, Shelby GT350 1967 Fullscreen
Благодаря компрессору мощность мотора выросла до 446 л. с.
Фото: Mecum

Однако лишь 33 автомобиля получили компрессорный двигатель. Установка механического нагнетателя повысила мощность 4,7-литрового V8 с 306 до 446 л. с. С 4-ступенчатой механической КПП разгон до 100 км/ч занимал немногим более 5 с, а максимальная скорость превысила 240 км/ч.

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В заброшенном гараже нашли один из самых первых Ford Mustang в истории (фото)
В заброшенном гараже нашли один из самых первых Ford Mustang в истории (фото)

Ford Mustang Shelby GT350 оснащен дисковыми тормозами спереди, а его руль отделан кожей. Спорткар прошел реставрацию длительностью 2000 часов и сохранена оригинальная документация на авто.

Ford Mustang Shelby GT350, Ford Mustang, Ford Mustang 1967, Shelby GT350, Shelby GT350 1967 Fullscreen
Ford Mustang прошел длительную реставрацию
Фото: Mecum

Ранее Фокус сообщал, что на этом же аукционе продали за миллион долларов ржавый Dodge Challenger 1970 года.

Также мы писали, что гоночный Mercedes 190 ушел с молотка за почти 500 тыс. долларов.