Старый 31-летний Mercedes 190 ушел с молотка за полмиллиона долларов (фото)

Mercedes 190 E 2.5-16 Evolution II создан специалистами AMG и Cosworth. В 1992 году эти автомобили выиграли престижный немецкий чемпионат DTM.

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В Италии на аукционе RM Sotheby’s продали Mercedes-Benz 190 1992 года. За седан отдали немалые 455 000 евро. Об этом сообщается на сайте аукционного дома.

Седан получил аэродинамический обвес и антикрыло Фото: Sothebyʼs

Дело в том, что с молотка ушел знаменитый спорткар AMG-Mercedes 190 E 2.5-16 Evolution II. В 1992 году эти седаны выиграли 16 из 24 гонок в серии DTM и стали чемпионами.

Конкретно этот автомобиль выиграл четыре гонки в DTM Фото: Sotheby’s

Конкретно на этом авто известный гонщик Бернд Шнайдер одержал четыре победы, дважды занимал второе место и дважды — третье. Он занял третье место в чемпионате.

С 1996 года авто хранили в частной коллекции Фото: Sotheby’s

Гоночный Mercedes 190 E 2.5-16 Evolution II создан при участии AMG и британской компании Cosworth. Всего выпустили только четыре таких автомобиля.

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Мощность 2,5-литрового мотора Mercedes 190 Evolution подняли до 372 л. с. Кроме того, седан облегчен и получил аэродинамический пакет с огромным антикрылом.

С 1996 года этот Mercedes 190 E 2.5-16 Evolution II пребывает в частной коллекции. Авто поддерживают в рабочем состоянии.

Под капотом установлена 372-сильная четверка Фото: Sotheby’s

Примечательно, что у гоночного Mercedes была и серийная версия. Она выпущена лимитированным тиражом и также очень дорогая в наши дни.

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