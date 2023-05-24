Старий 31-річний Mercedes 190 пішов із молотка за пів мільйона доларів (фото)

Mercedes 190 E 2.5-16 Evolution II створено фахівцями AMG та Cosworth. 1992 року ці автомобілі виграли престижний німецький чемпіонат DTM.

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В Італії на аукціоні RM Sotheby's продали Mercedes-Benz 190 1992 року. За автомобіль віддали чималі 455 000 євро ($495 000). Про це повідомляє сайт аукціонного дому.

Седан отримав аеродинамічний обвіс та антикрило Фото: Sothebyʼs

Справа в тому, що з молотка пішов відомий спорткар AMG-Mercedes 190 E 2.5-16 Evolution II. У 1992 році ці седани виграли 16 із 24 гонок у серії DTM і стали чемпіонами.

Саме цей автомобіль виграв чотири гонки у DTM Фото: Sotheby’s

Саме на цьому авто відомий гонщик Бернд Шнайдер здобув чотири перемоги, двічі посідав друге місце та двічі — третє. Він посів третє місце у чемпіонаті.

З 1996 року авто зберігали у приватній колекції Фото: Sotheby’s

Гоночний Mercedes 190 E 2.5-16 Evolution II створений за участю AMG та британської компанії Cosworth. Всього випустили лише чотири такі автомобілі.

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Потужність 2,5-літрового двигуна Mercedes 190 Evolution підняли до 372 к. с. Крім того, седан полегшений та отримав аеродинамічний пакет з величезним антикрилом.

З 1996 року цей Mercedes 190 E 2.5-16 Evolution II перебуває у приватній колекції. Автомобіль підтримують у робочому стані.

Під капотом встановлена 372-сильна четвірка Фото: Sotheby’s

Примітно, що гоночний Mercedes мав і серійну версію. Вона випущена лімітованим тиражем і дуже дорога в наші дні.

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