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Авто

Неприметная легенда: ржавый 53-летний Dodge ушел с молотка за миллион долларов (фото)

Dodge Challenger 1970, Dodge Challenger, Dodge Challenger Hemi, Dodge Challenger Black ghost
Фото: Mecum | Dodge Challenger Black Ghost — звезда стритрейсинга 70-х

Dodge Challenger Black Ghost оснащен 7,0-литровым V8 Hemi мощностью 425 л. с. Он разгоняется до 100 км/ч за 5,5 с и развивает 235 км/ч.

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В США на аукционе Mecum продали Dodge Challenger 1970 года. За неотреставрированное авто отдали 1 072 500 долларов. Об этом сообщается на сайте аукционного дома.

Dodge Challenger Black ghost, Dodge Challenger 1970, Dodge Challenger, Dodge Challenger Hemi, Fullscreen
Dodge внесли в реестр самых ценных ретро-авто
Фото: Mecum

Этот Dodge Challenger R/T SE – редкий вариант модели с топовым 7,0-литровым V8 Hemi мощностью 425 л. с. Всего в 1970 году выпустили только 356 таких авто. С 4-ступенчатой механической КПП разгон до 100 км/ч занимает 5,5 с, а максимальная скорость составляет 235 км/ч.

Dodge Challenger Hemi сейчас очень дорогие, однако этот автомобиль особенный – он считается легендой стритрейсинга, выигравшей множество гонок. Его даже внесли в национальный реестр самых ценных ретро-авто США.

Dodge Challenger Hemi, Dodge Challenger 1970, Dodge Challenger,Dodge Challenger Black ghost Fullscreen
Всего в 1970 году выпущено только 356 Dodge Challenger Hemi
Фото: Mecum

История Dodge Challenger весьма интересная. Его приобрел бывший десантник и офицер полиции Детройта Годфри Куаллс. По вечерам после работы он принимал участие в стритрейсинге и практически всегда побеждал.

Салон додж челленджер 1970, Dodge Challenger 1970, Dodge Challenger, Dodge Challenger Hemi, Dodge Challenger Black ghost Fullscreen
Автомобиль ни разу не реставрировали
Фото: Mecum

Поскольку гонки были нелегальными, то полицейский оставался инкогнито, ведь боялся потерять работу. После соревнований Dodge Challenger быстро исчезал и именно поэтому получил прозвище Black Ghost ("Черный призрак").

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В 1976 году Годфри Куаллс прекратил участие в уличных гонках, запарковал Dodge Challenger Black Ghost в гараж и лишь изредка на нем выезжал. Лишь после выхода на пенсию он рассказал свою историю.

Двигатель додж челленджер 1970, Dodge Challenger 1970, Dodge Challenger, Dodge Challenger Hemi, Dodge Challenger Black ghost Fullscreen
Под капотом установлен 7,0-литровый 425-сильный V8 Hemi
Фото: Mecum

После смерти Годфри Куаллса машина Dodge Challenger R/T SE перешел в наследство его сыну. Машину ни разу не реставрировали и на ее кузове видны повреждения и ржавчина. Пробег авто составляет 72 400 км.

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