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Авто

Старий 56-річний Ford пішов із молотка за ціною нового Rolls-Royce (фото)

Ford Mustang Shelby GT350, Ford Mustang, Ford Mustang 1967, Shelby GT350, Shelby GT350 1967
Фото: Mecum | Ford Mustang Shelby GT350 продали за 632 500 доларів

Всього випустили лише 33 Ford Mustang Shelby GT350 із 446-сильним компресорним двигуном. Спортивна модель здатна розвинути швидкість понад 240 км/год.

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У США на аукціоні Mecum продали Ford Mustang 1967 року. За спортивне купе віддали чималі 632 500 доларів — як новий Rolls-Royce Phantom. Про це повідомляє офіційний сайт аукціонного дому.

Ford Mustang Shelby GT350, Ford Mustang, Ford Mustang 1967, Shelby GT350, Shelby GT350 1967 Fullscreen
Усього випущено лише 33 компресорних Shelby GT350 1967 року
Фото: Mecum

Урожай Ford Mustang, як правило, відносяться до дешевої класики і більшість з них досить доступні. Виняток становлять лімітовані спортивні версії і цей Shelby GT350 відноситься до таких Ford Mustang.

Ford Mustang Shelby GT350, Ford Mustang, Ford Mustang 1967, Shelby GT350, Shelby GT350 1967 Fullscreen
Спорткар здатний розвинути 240 км/год
Фото: Mecum

Доробкою авто займався знаменитий техаський гонщик та конструктор Керрол Шелбі. Shelby Mustang випускали лімітованими серіями — так Shelby GT350 1967 розійшовся накладом у 1175 екземплярів.

Ford Mustang Shelby GT350, Ford Mustang, Ford Mustang 1967, Shelby GT350, Shelby GT350 1967 Fullscreen
Завдяки компресору потужність двигуна зросла до 446 к. с.
Фото: Mecum

Однак лише 33 автомобілі отримали компресорний двигун. Встановлення механічного нагнітача підвищило потужність 4,7-літрового V8 з 306 до 446 к. с. З 4-ступінчастою механічною КПП розгін до 100 км/год займав трохи більше 5 с, а максимальна швидкість перевищила 240 км/год.

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У покинутому гаражі знайшли один із найперших Ford Mustang в історії (фото)
У покинутому гаражі знайшли один із найперших Ford Mustang в історії (фото)

Ford Mustang Shelby GT350 оснащений дисковими гальмами спереду, а його кермо оброблено шкірою. Спорткар пройшов реставрацію тривалістю 2000 годин та збережено оригінальну документацію на авто.

Ford Mustang Shelby GT350, Ford Mustang, Ford Mustang 1967, Shelby GT350, Shelby GT350 1967 Fullscreen
Ford Mustang пройшов тривалу реставрацію
Фото: Mecum

Раніше Фокус повідомляв, що на цьому ж аукціоні продали за мільйон доларів іржавий Dodge Challenger 1970 року.

Також ми писали, що гоночний Mercedes 190 пішов з молотка майже за 500 тис. доларів.