Редчайший британский спорткар простоял заброшенным 40 лет и легко завелся (фото, видео)

Bristol 408 — очень редкое британское купе, выпущенное тиражом в 63 экземпляра. Машина не выезжала на дороги с начала 80-х годов.

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В Великобритании обнаружили очень редкий Bristol 408 1963 года. Раритетный автомобиль простоял в гараже около 40 лет. Ему посвятили видео на Youtube-канале The Late Brake Show.

До наших дней дошло не более 10 Bristol 408 Фото: скриншот / YouTube

Хотя автомобиль заброшен, у него есть владелец. Он рассказал, что мечтал отреставрировать авто и даже перекрасил его, однако в 80-х у него родились дети, поэтому восстановление Bristol 408 пришлось отложить. Теперь британец на пенсии, у него появилось свободное время и он решил все же отреставрировать машину.

Салон Bristol 408 неплохо сохранился Фото: скриншот / YouTube

Хотя Bristol 408 и простоял заброшенным 40 лет, он в довольно сносном состоянии. Мало того, двигатель завелся после несложных манипуляций.

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Bristol 408 – невероятно редкое туристическое купе. Всего с 1963 по 1966 годы выпущено лишь 83 таких авто, а до наших дней их сохранилось не более десятка.

Двигатель Chrysler V8 удалось завести Фото: скриншот / YouTube

Британское купе оснащено американским V8 Chrysler объемом 5,1 л. Он развивал 250 л. с. и работал в паре с 3-ступенчатой автоматической КПП. Bristol 408 разгонялся до 100 км/ч за 9,2 с и развивал 201 км/ч.

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