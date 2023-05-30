Рідкісний британський спорткар простояв покинутим 40 років і легко завівся (фото, відео)

Bristol 408 — дуже рідкісне британське купе, випущене тиражем 63 екземпляри. Машина не виїжджала на дороги з початку 80-х років.

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У Великій Британії виявили дуже рідкісний Bristol 408 1963 року. Раритетний автомобіль простояв у гаражі майже 40 років. Йому присвятили відео на Youtube-каналі The Late Brake Show.

До наших днів дійшло не більше 10 Bristol 408 Фото: скриншот / YouTube

Хоча автомобіль покинутий, він має власника. Він розповів, що мріяв відреставрувати авто та навіть перефарбував його, проте у 80-х у нього народилися діти, тому відновлення Bristol 408 довелося відкласти. Тепер британець на пенсії, у нього з'явився вільний час і він вирішив все ж таки відреставрувати машину.

Салон Bristol 408 непогано зберігся Фото: скриншот / YouTube

Хоча Bristol 408 і простояв занедбаним 40 років, він у досить стерпному стані. Мало того, двигун завівся після нескладних маніпуляцій.

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Bristol 408 — неймовірно рідкісне туристичне купе. Усього з 1963 по 1966 роки випущено лише 83 таких авто, а до наших днів їх збереглося не більше десятка.

Двигун Chrysler V8 вдалося завести Фото: скриншот / YouTube

Британське купе оснащене американським V8 Chrysler об'ємом 5,1 л. Він розвивав 250 к. с. та працював у парі з 3-ступінчастою автоматичною КПП. Bristol 408 розганявся до 100 км/год за 9,2 сек і розвивав 201 км/год.

Раніше Фокус повідомляв, що в США виявили культовий Pontiac Firebird 1970 року, який теж простояв 40 років у гаражі.

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