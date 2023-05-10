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Авто

Культовий Lamborghini Countach понад 20 років простояв занедбаним у гаражі (фото)

Lamborghini Countach 1982, Lamborghini Countach, суперкар Lamborghini, Lamborghini Countach LP 500S
Фото: Motor1.com | Lamborghini Countach перестали експлуатувати у 2001 році

Перший випущений Lamborghini Countach LP 500S не залишав гараж з 2001 року. Суперкар належав відомому рок-музиканту.

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У Каліфорнії виявили знаменитий суперкар Lamborghini Countach 1982 року. Автомобіль не виїжджав на дороги 22 роки. Про це повідомляє сайт Motor1.

Lamborghini Countach 1982, Lamborghini Countach, суперкар Lamborghini, Lamborghini Countach LP 500S Fullscreen
Авто є першим випущеним екземпляром серії Lamborghini Countach LP 500S
Фото: Motor1.com

З'ясувалося, що цей Lamborghini Countach – перший випущений екземпляр версії LP 500S. Перші його власники були в Італії та Німеччині, але в 1985 році авто перевезли до США, де його придбав гітарист рок-гурту Quiet Riot Карлос Кавазо.

Lamborghini Countach 1982, Lamborghini Countach, суперкар Lamborghini, Lamborghini Countach LP 500S Fullscreen
Пробіг суперкара складає 66 тис. км
Фото: Motor1.com

Музикант володів Lamborghini Countach до 2001 року і навіть замінив карбюратори у двигуні сучасним упорскуванням палива. Потім суперкар поставили на зберігання і з того часу він не виїжджав на дороги.

Lamborghini Countach 1982, Lamborghini Countach, суперкар Lamborghini, Lamborghini Countach LP 500S Fullscreen
Lamborghini належав гітаристу рок-гурту Quiet Riot Карлосу Кавазо
Фото: Motor1.com

Lamborghini Countach непогано зберігся і потребує тільки миття та хімчистки салону. Також є заднє антикрило (його купили, але не поставили на авто), запасне колесо, набір інструментів і документація.

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Пробіг автомобіля складає 66 тис. км. Зараз суперкар Lamborghini Countach виставлений на продаж за 695 тисяч доларів.

Lamborghini Countach 1982, Lamborghini Countach, суперкар Lamborghini, Lamborghini Countach LP 500S Fullscreen
Авто оснащене 380-сильним V12

Lamborghini Countach LP 500S випускали з 1982 по 1985 роки і всього зібрали 323 купе. Суперкар оснащений 4,8-літровим V12 потужністю 380 к. с. та 5-ступінчастою механічною КПП. Він розганяється до 100 км/год за 5,6 сек і розвиває 274 км/год.

Раніше Фокус повідомляв, що на аукціоні продали суперкар Lamborghini Countach Рода Стюарта.

Також ми писали, що рідкісний Lamborghini Countach згорів вщент на рівному місці.