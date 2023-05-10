Культовий Lamborghini Countach понад 20 років простояв занедбаним у гаражі (фото)

Перший випущений Lamborghini Countach LP 500S не залишав гараж з 2001 року. Суперкар належав відомому рок-музиканту.

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У Каліфорнії виявили знаменитий суперкар Lamborghini Countach 1982 року. Автомобіль не виїжджав на дороги 22 роки. Про це повідомляє сайт Motor1.

Авто є першим випущеним екземпляром серії Lamborghini Countach LP 500S Фото: Motor1.com

З'ясувалося, що цей Lamborghini Countach – перший випущений екземпляр версії LP 500S. Перші його власники були в Італії та Німеччині, але в 1985 році авто перевезли до США, де його придбав гітарист рок-гурту Quiet Riot Карлос Кавазо.

Пробіг суперкара складає 66 тис. км Фото: Motor1.com

Музикант володів Lamborghini Countach до 2001 року і навіть замінив карбюратори у двигуні сучасним упорскуванням палива. Потім суперкар поставили на зберігання і з того часу він не виїжджав на дороги.

Lamborghini належав гітаристу рок-гурту Quiet Riot Карлосу Кавазо Фото: Motor1.com

Lamborghini Countach непогано зберігся і потребує тільки миття та хімчистки салону. Також є заднє антикрило (його купили, але не поставили на авто), запасне колесо, набір інструментів і документація.

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Пробіг автомобіля складає 66 тис. км. Зараз суперкар Lamborghini Countach виставлений на продаж за 695 тисяч доларів.

Авто оснащене 380-сильним V12

Lamborghini Countach LP 500S випускали з 1982 по 1985 роки і всього зібрали 323 купе. Суперкар оснащений 4,8-літровим V12 потужністю 380 к. с. та 5-ступінчастою механічною КПП. Він розганяється до 100 км/год за 5,6 сек і розвиває 274 км/год.

Раніше Фокус повідомляв, що на аукціоні продали суперкар Lamborghini Countach Рода Стюарта.

Також ми писали, що рідкісний Lamborghini Countach згорів вщент на рівному місці.