Рідкісний Lamborghini Countach вартістю понад $500 000 згорів на рівному місці (фото)

У раритетного Lamborghini Countach прямо під час руху спалахнув двигун. Задня частина суперкара повністю знищена пожежею.

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У Японії згорів суперкар Lamborghini Countach. Культова вінтажна модель зазнала серйозних пошкоджень і поки невідомо, чи можна її відновити. Фото згорілого авто опублікував в Instagram блогер duccio.lopresto.

Lamborghini Countach отримав ексклюзивний тюнінг від Wolf Racing

Lamborghini Countach спалахнув буквально на рівному місці — автомобіль їхав по місту в не дуже швидкому темпі, коли з-під капота повалив дим. Втім, пожежі Lamborghini 70-80-х років випуску — не рідкість. У їхніх двигунів не дуже продумане охолодження і вони перегріваються, а ще в них часто підтікає бензин — він потрапляє на гарячі деталі двигуна і спалахує.

Поки точно не відомо, чому спалахнув суперкар, але видно, що пожежа завдала серйозних пошкоджень автомобілю. Уся задня частина Lamborghini Countach знищена. Навіть якщо машину вдасться відновити, то реставрація буде дуже недешевою.

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Цей суперкар Lamborghini Countach — особливий, він отримав рідкісний тюнінг у стилі канадської гоночної команди Wolf Racing. У нього чорний обвіс, жовті колісні диски та прапори Канади спереду.

Вартість авто перевищує 500 000 доларів

Автомобіль належить до серії Lamborghini Countach LP400 S. Всього з 1978 по 1982 роки випущено лише 237 таких купе і зараз їхня ціна сягає пів мільйона доларів. Версія від Wolf набагато рідкісніша і ще дорожча.

Суперкар оснащений 4,0-літровим 380-сильним V12 та 5-ступінчастою механічною КПП. Він розганяється до 100 км/год за 5,9 с та розвиває 275 км/год.

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