Редчайший Lamborghini Countach стоимостью свыше $500 000 сгорел на ровном месте (фото)

У раритетного Lamborghini Countach прямо во время движения загорелся двигатель. Задняя часть суперкара полностью уничтожена пожаром.

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В Японии сгорел суперкар Lamborghini Countach. Культовая винтажная модель получила серьезные повреждения и пока неизвестно, можно ли ее восстановить. Фото сгоревшего авто опубликовал в Instagram блогер duccio.lopresto.

Lamborghini Countach получил эксклюзивный тюнинг от Wolf Racing

Lamborghini Countach загорелся буквально на ровном месте – автомобиль ехал по городу в не очень быстром темпе, когда из-под капота повалил дым. Впрочем, пожары Lamborghini 70-80-х годов выпуска – не редкость. У их двигателей не очень продумано охлаждение и они перегреваются, а еще у них часто подтекает бензин – он попадает на горячие детали мотора и воспламеняется.

Пока точно не известно, почему загорелся суперкар, но видно, что пожар нанес серьезные повреждения автомобилю. Вся задняя часть Lamborghini Countach уничтожена. Даже если машину и удастся восстановить, то реставрация будет очень недешевой.

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Этот суперкар Lamborghini Countach – особенный, он получил редкий тюнинг в стилистике канадской гоночной команды Wolf Racing. У него черный обвес, желтые колесные диски и флаги Канады спереди.

Стоимость авто превышает 500 000 долларов

Автомобиль относится к серии Lamborghini Countach LP400 S. Всего с 1978 по 1982 годы выпущено только 237 таких купе и сейчас их цена достигает полумиллиона долларов. Версия от Wolf гораздо более редкая и еще дороже.

Суперкар оснащен 4,0-литровым 380-сильным V12 и 5-ступенчатой механической КПП. Он разгоняется до 100 км/ч за 5,9 с и развивает 275 км/ч.

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