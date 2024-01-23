Покинутий скарб: рідкісний Ford Mustang за $150 000 простояв 40 років у гаражі (відео)

Shelby GT500 — рідкісна заряджена версія Ford Mustang 1968 року. Спортивне купе оснащене величезним 7,0-літровим V8 потужністю 355 сил.

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У США виявили справжній занедбаний раритет — Ford Mustang Shelby GT500 1968 року. Лімітований спорткар не виїжджав на дороги 40 років. Знахідці присвятили відео на Youtube-каналі Backyard Barn Finds.

Салон автомобіля непогано зберігся Фото: скриншот / YouTube

Цей Ford Mustang Shelby GT500 поставили в гараж у 1984 році. Спорткар вельми непогано зберігся — у нього рідна фарба і дуже мало іржі на кузові. Салон у дуже хорошому стані, а от двигун потребує ремонту, хоч і заводиться.

Під капотом встановлено величезний 7,0-літровий V8 Фото: скриншот / YouTube

Наразі Ford Mustang Shelby GT500 планують продати за 150 000 доларів. Реставруватиме його вже новий власник.

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Настільки висока ціна зумовлена тим, що заряджені Ford Mustang від Керролла Шелбі дуже цінуються колекціонерами. До того ж, вони рідкісні: наприклад, Shelby GT500 1968 року випустили тільки 1542. Не дивно, що в хорошому стані таке купе може коштувати і 200 000 доларів.

Ford Mustang Shelby GT500 першого покоління оснащений 7,0-літровим V8 потужністю 355 к. с., а в парі з ним працює 3-ступінчастий автомат. Розгін до 100 км/год займає 6,5 с, а максимальна швидкість становить 209 км/год. Крім того, доопрацьовано ходову і гальма купе.

До слова, нещодавно саме такий класичний Ford Mustang Shelby GT500 60-х повернули у виробництво.

Також Фокус розповідав, що більш ранній Ford Mustang Shelby GT350 пішов з молотка за $550 000.