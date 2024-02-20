Гість із 70-х: у Києві помітили рідкісне вінтажне купе Volvo (фото)

Купе Volvo 242 GL вирізняється стриманим рубаним дизайном. Задньопривідний автомобіль обладнаний 2,3-літровим бензиновим двигуном.

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У Києві сфотографували Volvo 242 GL 1979 року. Представницьке купе є раритетом в Україні. Світлини автівки з’явилися на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Volvo 200-ї серії – одні з найзнаменитіших моделей в історії шведської марки. Їх випускали майже 20 років (із 1974 по 1993 рік) і всього зібрали майже 2,8 мільйона машин. Автомобілі упізнаються завдяки фірмовому рубаному дизайну Volvo.

Палітра моделей Volvo 200 була досить широкою – виготовляли седани, універсали, купе та навіть подовжені лімузини. Їх пропонували велику кількість різноманітних чотири-, п’яти- і шестициліндрових бензинових та дизельних двигунів.

Задньопривідне купе Volvo 242 виготовляли з 1974 по 1984 рік. Конкретно цей автомобіль обладнаний 2,3-літровим бензиновим двигуном, який розвивав від 98 до 140 к. с., в залежності від версії.

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Модель комплектували 5-ступінчастою механічною та 3-ступінчастою автоматичною КПП. На фото Volvo 242 GL тюнінгований – отримав новий передній бампер, спойлер та жалюзі на задньому склі, а в салоні встановлені спортивні крісла.

До речі, недавно вінтажний спорткар Volvo 60-х повернули у виробництво. Він є найнадійнішим авто у світі.

Також Фокус повідомляв, що в Україні з'явився доступний електрокросовер Volvo за 32 000 євро.