Старий 40-річний хетчбек Peugeot пішов з молотка за ціною Maybach (фото)

Виготовлено лише 200 заряджених Peugeot 205 T16. Компактний хетчбек повнопривідний, а його двигун розташований ззаду.

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У США на аукціоні Gooding&Company продали Peugeot 205 1984 року. За компактний хетчбек В-класу віддали 245 000 доларів — як за новий Mercedes-Maybach S680. Про авто розповіли на офіційному сайті аукціонного дому.

Випущено лише 200 Peugeot 205 T16 Фото: GOODING&COMPANY

Настільки висока ціна пояснюється тим, що з молотка пішов не стандартний хетчбек, а його незвична заряджена версія Peugeot 205 T16. Всього виготовили лише 200 таких авто.

Peugeot 205 T16 — серійна версія ралійного авто Фото: GOODING&COMPANY

Річ у тім, що Peugeot 205 T16 випустили для того, щоб допустити до змагань ралійну версію моделі. Правила чемпіонату світу вимагали створення серійних аналогів ралійних авто.

Peugeot 205 T16 суттєво відрізняється від звичайного хетчбека. Його двигун розташований ззаду, а привід — повний.

У салоні встановлено спортивні крісла Фото: GOODING&COMPANY

Сам двигун теж особливий — 1,8-літрова четвірка з турбонаддувом на 200 к. с. З 5-ступінчастою механічною КПП розгін до 100 км/год займає 6,6 с, а максимальна швидкість становить 220 км/год.

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Також у авто повністю нова задня підвіска, поліпшені гальма і змінений дизайн. У салоні встановлені спортивні крісла і кермо.

Двигун Peugeot 205 T16 розташовано ззаду Фото: GOODING&COMPANY

Саме це авто протягом 30 років перебувало в колекції гонщика з Бельгії Анрі Куернета. У 2016 році Peugeot 205 T16 потрапив до США, а два роки потому його відреставрували.

До речі, на цей же аукціон виставили іржавий суперкар Ferrari й оцінили його в мільйон доларів.

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