Раритеты на $600 000: обнаружена секретная коллекция культовых американских авто (видео)
В коллекции собраны раритетные заряженные Ford Mustang 60-х и 70-х годов. Некоторые автомобили очень хорошо сохранились, а их стоимость достигает 200 000 долларов.
В США нашли заброшенную коллекцию классических Ford Mustang первого поколения в редких спортивных версиях. Общая стоимость ретроавто составляет около 600 000 долларов. Их показали в видео на Youtube-канале Adventures Made From Scratch.
Самым ценным в коллекции является Ford Mustang Shelby GT500 1967 года. Купе с 7,0-литровым 355-сильным V8 и улучшенной ходовой сейчас продают в среднем за 200 000 долларов. Автомобиль неплохо сохранился.
До 100 000 долларов может стоить купе Ford Mustang Boss 302 1969 года. Здесь таких купе два, хотя одно из них разобрано. По сути, Boss 302 — это серийная версия гоночного Ford Mustang с высокооборотистым 5,0-литровым мотором на 290 л. с.
Кроме того, в коллекции собраны целых три Ford Mustang Shelby GT350. Купе 1969 года с 5,7-литровым 290-сильным V8 полуразобрано, а вот кабриолет 1968 года и Shelby GT350 1970 года в лучшем состоянии. Сейчас такие авто стоят от 75 до 100 тысяч долларов.
Автомобили стоят брошенными не один год. Кроме того, на складе нашли большое количество запчастей к Ford Mustang. Теперь винтажным спорткарам найдут новых владельцев — в мае их планируют выставить на аукцион.
Кстати, недавно в Африке обнаружили огромную заброшенную коллекцию. Она насчитывает 240 автомобилей и большинство из них — Mercedes-Benz.
Также Фокус рассказывал о роскошном собрате Ford Mustang, который простоял брошенным 25 лет.