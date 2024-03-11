Раритеты на $600 000: обнаружена секретная коллекция культовых американских авто (видео)

В коллекции собраны раритетные заряженные Ford Mustang 60-х и 70-х годов. Некоторые автомобили очень хорошо сохранились, а их стоимость достигает 200 000 долларов.

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В США нашли заброшенную коллекцию классических Ford Mustang первого поколения в редких спортивных версиях. Общая стоимость ретроавто составляет около 600 000 долларов. Их показали в видео на Youtube-канале Adventures Made From Scratch.

Ford Mustang Shelby GT500 1967 года Фото: скриншот / YouTube

Самым ценным в коллекции является Ford Mustang Shelby GT500 1967 года. Купе с 7,0-литровым 355-сильным V8 и улучшенной ходовой сейчас продают в среднем за 200 000 долларов. Автомобиль неплохо сохранился.

Ford Mustang Boss 302 1969 года Фото: скриншот / YouTube

До 100 000 долларов может стоить купе Ford Mustang Boss 302 1969 года. Здесь таких купе два, хотя одно из них разобрано. По сути, Boss 302 — это серийная версия гоночного Ford Mustang с высокооборотистым 5,0-литровым мотором на 290 л. с.

Shelby GT350 1968 года Фото: скриншот / YouTube

Кроме того, в коллекции собраны целых три Ford Mustang Shelby GT350. Купе 1969 года с 5,7-литровым 290-сильным V8 полуразобрано, а вот кабриолет 1968 года и Shelby GT350 1970 года в лучшем состоянии. Сейчас такие авто стоят от 75 до 100 тысяч долларов.

Автомобили стоят брошенными не один год. Кроме того, на складе нашли большое количество запчастей к Ford Mustang. Теперь винтажным спорткарам найдут новых владельцев — в мае их планируют выставить на аукцион.

Кстати, недавно в Африке обнаружили огромную заброшенную коллекцию. Она насчитывает 240 автомобилей и большинство из них — Mercedes-Benz.

Также Фокус рассказывал о роскошном собрате Ford Mustang, который простоял брошенным 25 лет.