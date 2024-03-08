В Африке обнаружили огромную заброшенную коллекцию из 240 старинных авто (фото)

Винтажные автомобили принадлежали известному коллекционеру Луису Кутцеру и после его смерти оказались заброшенными. Машины покрыты слоем пыли, однако многие из них неплохо сохранились.

Related video

В Южно-Африканской Республике найдена огромная коллекция винтажных автомобилей. 240 машин пылятся в нескольких огромных ангарах, а также ржавеют на улице возле них. Об этом пишет сайт Autoweek.

Машины принадлежали известному коллекционеру Луису Кутцеру

Все машины принадлежали крупнейшему автоколлекционеру в ЮАР Луису Кутцеру. Он увлекался машинами с детства и сначала собирал игрушечные масштабные модели.

Важно

Хранился в одной семье 121 год: винтажный Mercedes продали за $11 миллионов (видео)

Коллекционер приобрел сотни авто и регулярно посещал ретрофестивали. Больше всего он ценил Mercedes-Benz и имел редкие модели — такие, как пикап Mercedes 1951 года или седан Mercedes 300 SE бывшего южноафриканского министра иностранных дел Фредерика Боты. Его любимым авто был Mercedes 280 SE Cabriolet 1968 года.

Форд Корсар

Луис Кутцер погиб в автокатастрофе в 2020 году и после его смерти его дети распродали часть коллекции на аукционе. Однако теперь оказалось, что с молотка ушли не все авто. Заброшенные машины нашли случайно во время проверки участка земли с ангарами, которые принадлежали южноафриканцу.

Chevrolet Impala

Сотни машин покрыты толстым слоем грязи, однако многие из них в хорошем состоянии. Конечно, преобладают разнообразные Mercedes-Benz, однако также есть Ford, Chevrolet, Cadillac и другие модели. Вскоре они все также пойдут с молотка.

Больше всего в коллекции автомобилей Mercedes-Benz

Кстати, на аукционе после смерти владельца распродают и коллекцию одного из крупнейших автомузеев.

Также Фокус сообщал, что редкое американское авто 60-х простояло 25 лет в гараже.