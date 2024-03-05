Хранился в одной семье 121 год: винтажный Mercedes продали за $11 миллионов (видео)

До нашего времени сохранилось всего пять Mercedes Simplex 60HP. Роскошный кабриолет способен развить 130 км/ч и был одним из самых быстрых автомобилей своего времени.

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В США на аукционе Gooding&Compamy продали Mercedes Simplex 60HP 1903 года. За винтажный кабриолет отдали 11 миллионов долларов. Его интересную историю рассказали на сайте аукционного дома.

В течение 121 года машиной владела одна семья Фото: GOODING&COMPANY

Mercedes Simplex 60HP был одним из самых мощных и быстрых автомобилей своего времени. Его оборудовали огромной 9,25-литровой четверкой на 60 л. с., которая позволяла развивать 130 км/ч.

Неудивительно, что скоростные автомобили одержали немало побед в гонках. В частности, в 1903 году известный гонщик Камиль Дженаци выиграл на Mercedes Simplex 60HP Кубок Гордона Бенетта.

Из 102 выпущенных Mercedes Simplex 60HP до нашего времени сохранилось лишь 5 Фото: GOODING&COMPANY

Всего с 1902 по 1905 год изготовили всего 102 Mercedes Simplex 60HP. Лишь пять из них сохранились до нашего времени.

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Конкретно этот автомобиль в кузове кабриолет попал в автосалон в Ницце, владельцем которого был дилер Эмиль Еллинек. Именно честь его дочери Мерседес Йеллинек и была названа марка Mercedes.

Mercedes оборудован огромной 9,25-литровой четверкой на 60 л. с. Фото: GOODING&COMPANY

Купить Mercedes Simplex 60HP решил британский издатель Альфред Хармсворт, 1-й виконт Нортклифф — владелец газет Daily Mail и Daily Mirror. Автомобиль успешно выступал в гонках в Ирландии и стал героем публикации известного журнала Autocar.

После смерти Альфреда Хармсворта в 1922 году Mercedes унаследовал его 12-летний сын Джон Фрэнсис. Он берег машину всю жизнь, отреставрировал ее и принимал на ней участие в фестивалях ретроавто. В 1987 году Mercedes перешел по наследству его дочери Анджеле. Таким образом он хранился в одной семье 121 год.

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