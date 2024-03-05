Зберігався в одній родині 121 рік: вінтажний Mercedes продали за $11 мільйонів (відео)

До нашого часу збереглося лише п'ять Mercedes Simplex 60HP. Розкішний кабріолет здатен розвинути 130 км/год і був одним із найшвидших автомобілів свого часу.

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У США на аукціоні Gooding&Compamy продали Mercedes Simplex 60HP 1903 року. За вінтажний кабріолет віддали 11 мільйонів доларів. Його цікаву історію розповіли на сайті аукціонного дому.

Упродовж 121 року машиною володіла одна родина Фото: GOODING&COMPANY

Mercedes Simplex 60HP був одним із найпотужніших та найшвидших автомобілів свого часу. Його обладнали величезною 9,25-літровою четвіркою на 60 к. с., яка дозволяла розвивати 130 км/год.

Недивно, що швидкісні автомобілі здобули чимало перемог у перегонах. Зокрема, в 1903 році відомий гонщик Каміль Дженаці виграв на Mercedes Simplex 60HP Кубок Гордона Бенетта.

Із 102 випущених Mercedes Simplex 60HP до нашого часу збереглося лише 5 Фото: GOODING&COMPANY

Усього з 1902 по 1905 рік виготовили лише 102 Mercedes Simplex 60HP. Лише п'ять із них збереглися до нашого часу.

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Конкретно цей автомобіль в кузові кабріолет потрапив до автосалону в Ніцці, власником якого був дилер Еміль Єллінек. Саме честь його доньки Мерседес Єллінек і була названа марка Mercedes.

Mercedes обладнаний величезною 9,25-літровою четвіркою на 60 к. с. Фото: GOODING&COMPANY

Купити Mercedes Simplex 60HP вирішив британський видавець Альфред Гармсворт, 1-й віконт Норткліфф – власник газет Daily Mail і Daily Mirror. Автомобіль успішно виступав у перегонах в Ірландії і став героєм публікації відомого журналу Autocar.

Після смерті Альфреда Гармсворта в 1922 році Mercedes успадкував його 12-річний син Джон Френсіс. Він беріг машину усе життя, відреставрував її та брав на ній участь в фестивалях ретроавто. У 1987 році Mercedes перейшов у спадок його дочці Анджелі. Таким чином він зберігався в одній родині 121 рік.

До речі, на цьому ж аукціоні старий 40-річний хетбчек Peugeot 205 продали за ціною Maybach.

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