Зберігався в одній родині 121 рік: вінтажний Mercedes продали за $11 мільйонів (відео)
До нашого часу збереглося лише п'ять Mercedes Simplex 60HP. Розкішний кабріолет здатен розвинути 130 км/год і був одним із найшвидших автомобілів свого часу.
У США на аукціоні Gooding&Compamy продали Mercedes Simplex 60HP 1903 року. За вінтажний кабріолет віддали 11 мільйонів доларів. Його цікаву історію розповіли на сайті аукціонного дому.
Mercedes Simplex 60HP був одним із найпотужніших та найшвидших автомобілів свого часу. Його обладнали величезною 9,25-літровою четвіркою на 60 к. с., яка дозволяла розвивати 130 км/год.
Недивно, що швидкісні автомобілі здобули чимало перемог у перегонах. Зокрема, в 1903 році відомий гонщик Каміль Дженаці виграв на Mercedes Simplex 60HP Кубок Гордона Бенетта.
Усього з 1902 по 1905 рік виготовили лише 102 Mercedes Simplex 60HP. Лише п'ять із них збереглися до нашого часу.
Конкретно цей автомобіль в кузові кабріолет потрапив до автосалону в Ніцці, власником якого був дилер Еміль Єллінек. Саме честь його доньки Мерседес Єллінек і була названа марка Mercedes.
Купити Mercedes Simplex 60HP вирішив британський видавець Альфред Гармсворт, 1-й віконт Норткліфф – власник газет Daily Mail і Daily Mirror. Автомобіль успішно виступав у перегонах в Ірландії і став героєм публікації відомого журналу Autocar.
Після смерті Альфреда Гармсворта в 1922 році Mercedes успадкував його 12-річний син Джон Френсіс. Він беріг машину усе життя, відреставрував її та брав на ній участь в фестивалях ретроавто. У 1987 році Mercedes перейшов у спадок його дочці Анджелі. Таким чином він зберігався в одній родині 121 рік.
До речі, на цьому ж аукціоні старий 40-річний хетбчек Peugeot 205 продали за ціною Maybach.
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