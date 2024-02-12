На аукціон виставили унікальний лімузин президента США (фото)

У 1964 році випустили тільки 10 Chrysler Imperial Crown у кузові лімузин. Саме цей автомобіль возив президента США Ліндона Джонсона і дружину Джона Кеннеді, Жаклін.

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У США на аукціон Mecum виставили лімузин Chrysler Imperial Crown 1964 року. Автомобіль обслуговував президента США Ліндона Джонсона. Його подробиці розкрили на сайті аукціонного дому.

Випустили тільки 10 лімузинів Chrysler Imperial Crown Фото: Mecum

Загалом випустили тільки 10 лімузинів Chrysler Imperial Crown. Їхній дизайн розробило знамените італійське ательє Ghia.

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Саме цей автомобіль був орендований Білим Домом у Chrysler за символічну суму в 1 долар за рік. Спочатку його використовувала дружина Джона Кеннеді, Жаклін. Потім його передали Ліндону Джонсону і авто навіть брало участь у його інавгурації. Пробіг авто становить лише 24 300 км.

Лімузин обслуговував президента США Ліндона Джонсона Фото: Mecum

Величезний лімузин Chrysler Imperial Crown досягає 6,3 м у довжину. Його семимісний салон оздоблено шкірою, деревом і дорогою вовною. Оснащення охоплює кондиціонер, електроприводи склопідйомників і перегородки між водієм і пасажирами.

Замість важеля КПП передбачено кнопки Фото: Mecum Лімузин є семимісним Фото: Mecum

Під капотом Chrysler Imperial Crown встановлено 6,8-літровий V8 потужністю 340 к.с. У парі з ним працює 3-ступінчаста автоматична КПП, причому замість важеля встановлено кнопки.

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