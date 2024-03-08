У Африці виявили величезну покинуту колекцію із 240 старовинних авто (фото)
Вінтажні автомобілі належали відомому колекціонерові Луїсу Кутцеру і після його смерті виявилися покинутими. Машини покриті шаром пилу, проте чимало з них непогано збереглися.
У Південно-Африканській Республіці знайдено величезну колекцію вінтажних автомобілів. 240 машин припадають пилом у кількох величезних ангарах, а також іржавіють на вулиці біля них. Про це пише сайт Autoweek.
Усі машини належали найбільшому автоколекціонеру в ПАР Луїсу Кутцеру. Він захоплювався машинами з дитинства і спочатку збирав іграшкові масштабні моделі.Важливо
Колекціонер придбав сотні авто і регулярно відвідував ретрофестивалі. Найбільше він цінував Mercedes-Benz і мав рідкісні моделі – такі, як пікап Mercedes 1951 року чи седан Mercedes 300 SE колишнього південноафриканського міністра закордонних справ Фредеріка Боти. Його улюбленим авто був Mercedes 280 SE Cabriolet 1968 року.
Луїс Кутцер загинув у автокатастрофі в 2020 році і після його смерті його діти розпродали частину колекції на аукціоні. Проте тепер виявилося, що з молотка пішли не всі авто. Покинуті машини знайшли випадково під час перевірки ділянки землі з ангарами, які належали південноафриканцю.
Сотні машин покриті товстим шаром бруду, проте чимало з них у гарному стані. Звісно, переважають різноманітні Mercedes-Benz, проте також є Ford, Chevrolet, Cadillac та інші моделі. Невдовзі вони всі також підуть із молотка.
До речі, на аукціоні після смерті власника розпродають і колекцію одного із найбільших автомузеїв.
Також Фокус повідомляв, що рідкісне американське авто 60-х простояло 25 років у гаражі.