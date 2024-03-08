У Африці виявили величезну покинуту колекцію із 240 старовинних авто (фото)

Вінтажні автомобілі належали відомому колекціонерові Луїсу Кутцеру і після його смерті виявилися покинутими. Машини покриті шаром пилу, проте чимало з них непогано збереглися.

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У Південно-Африканській Республіці знайдено величезну колекцію вінтажних автомобілів. 240 машин припадають пилом у кількох величезних ангарах, а також іржавіють на вулиці біля них. Про це пише сайт Autoweek.

Машини належали відомому колекціонерові Луїсу Кутцеру

Усі машини належали найбільшому автоколекціонеру в ПАР Луїсу Кутцеру. Він захоплювався машинами з дитинства і спочатку збирав іграшкові масштабні моделі.

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Колекціонер придбав сотні авто і регулярно відвідував ретрофестивалі. Найбільше він цінував Mercedes-Benz і мав рідкісні моделі – такі, як пікап Mercedes 1951 року чи седан Mercedes 300 SE колишнього південноафриканського міністра закордонних справ Фредеріка Боти. Його улюбленим авто був Mercedes 280 SE Cabriolet 1968 року.

Ford Corsair

Луїс Кутцер загинув у автокатастрофі в 2020 році і після його смерті його діти розпродали частину колекції на аукціоні. Проте тепер виявилося, що з молотка пішли не всі авто. Покинуті машини знайшли випадково під час перевірки ділянки землі з ангарами, які належали південноафриканцю.

Chevrolet Impala

Сотні машин покриті товстим шаром бруду, проте чимало з них у гарному стані. Звісно, переважають різноманітні Mercedes-Benz, проте також є Ford, Chevrolet, Cadillac та інші моделі. Невдовзі вони всі також підуть із молотка.

Більше всього в колекції автомобілів Mercedes-Benz

До речі, на аукціоні після смерті власника розпродають і колекцію одного із найбільших автомузеїв.

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