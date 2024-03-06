Простояв 25 років: рідкісний американський спорткар 60-х знайшли покинутим у гаражі (фото)

Mercury Cougar був розкішним побратимом Ford Mustang. Купе у рідкісній версії XR7 обладнане 6,4-літровим 320-сильним V8.

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У США виявили покинутий Mercury Cougar 1967 року. Знамените спортивне авто стоїть у гаражі вже 25 років. Про це пише сайт Autoevolution.

Спорткар місцями проіржавів Фото: autoevolution.com

Mercury Cougar знайшли у штаті Флоріда. Вияснилося, що у 1999 році власник почав реставрацію вінтажного автомобіля, проте не зміг завершити її. Напіврозібране авто залишилося стояти в гаражі.

Салон авто потребує хімчистки Фото: autoevolution.com

Спорткар Mercury Cougar місцями заіржавів та потребує хімчистки салону, проте він повністю комплектний. Поруч з авто в гаражі зберігаються різноманітні запчастини до авто.

Під капотом установлено 6,4-літровий 320-сильний V8 Фото: autoevolution.com

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Mercury Cougar першого покоління випускали з 1967 по 1970 рік. Модель була розкішнішим побратимом Ford Mustang, адже запозичила у нього платформу й двигуни, проте мала краще внутрішнє оздоблення і багатшу комплектацію. Авто обладнали кондиціонером, підсилювачем керма та передніми дисковими гальмами.

Mercury Cougar — розкішне купе на базі Ford Mustang

Конкретно цей Mercury Cougar належить до рідкісної зарядженої версії XR7 із 6,4-літровим 320-сильним V8 та 3-ступінчастою автоматичною КПП. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 7,7 с і розвинути 200 км/год.

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