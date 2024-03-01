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Авто

Эксклюзив из 50-х: на свалке нашли уникальный 65-летний универсал Cadillac (фото)

Cadillac 1959, Cadillac DeVille, универсал Cadillac
Фото: ebay.com | Cadillac 1959 года превращен в универсал

Редкий универсал создали на базе роскошного Cadillac DeVille. Авто длиной почти 6 метров оборудовали мощным двигателем V8.

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В США обнаружили необычный универсал Cadillac 1959 года. Редкое авто не один год простояло на свалке. Об этом рассказывает сайт Autoevolution.

Cadillac DeVille, Cadillac 1959, универсал Cadillac Fullscreen
Заднюю часть авто взяли у Oldsmobile Fiesta
Фото: ebay.com

Cadillac серийно не выпускал универсалы до 2010 года, однако такие модели создавали и выпускали малыми партиями специализированные кузовные ателье. Большинство из них использовались в качестве карет скорой помощи, однако существовали и роскошные семейные автомобили — один универсал Cadillac даже заказал себе Элвис Пресли.

салон Cadillac 1959 года, Cadillac DeVille, универсал Cadillac Fullscreen
Состояние авто оставляет желать лучшего
Фото: ebay.com

Конкретно этот автомобиль изготовила техасская компания J&S Metal Fabrication. Она соединила роскошный седан Cadillac DeVille с задней частью универсала Oldsmobile Fiesta.

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Почти шестиметровый универсал Cadillac 1959 года сохраняет огромные задние кили, а на его кузове немало хромированных деталей. Дверь багажника открывается в сторону.

универсал кадиллак 1959, Cadillac 1959, Cadillac DeVille, универсал Cadillac Fullscreen
Дверь конюшни открывается в сторону
Фото: ebay.com

Состояние Cadillac DeVille оставляет желать лучшего. С кузова содрана краска, в салоне повреждена отделка, а двигатель вообще отсутствует. Этот универсал был оборудован 6,4-литровым 325-сильным V8 и 4-ступенчатой автоматической КПП. Теперь его хотят продать за $35 000.

Кстати, недавно на продажу выставили и уникальный универсал Mercedes W124 AMG.

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