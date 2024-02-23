Старый универсал Mercedes W124 80-х выставили на продажу за $400 000 (фото)

Изготовлено всего два семиместных универсала Mercedes 300 TE 6.0 AMG. Невзрачное авто оснащено большим 6,0-литровым V8 на 310 сил.

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В США на аукцион RM Sotheby's выставили универсал Mercedes-Benz W124 1988 года. За обычный на вид семейный автомобиль планируют получить до 400 000 долларов. Об этом сообщается на сайте аукционного дома.

Изготовлено всего два Mercedes 300 TE 6.0 AMG Фото: RM Sotheby's

Дело в том, что продается чрезвычайно редкий заряженный Mercedes-Benz 300 TE 6.0 AMG. Существует всего два таких спортивных универсала, ведь в те времена AMG в основном выпускали седаны, купе и кабриолеты.

Салон универсала отделан кожей Фото: RM Sotheby's

Конкретно этот универсал Mercedes 124 был создан для руководителя представительства AMG в США. В конце 80-х он неоднократно попадал на обложки автожурнала. Автомобиль получил прозвище The Mallet ("молоток").

В салоне установлено три ряда сидений Фото: RM Sotheby's

Как и другие Mercedes W124 AMG, универсал оборудован 6,0-литровым V8, однако его мощность несколько меньше 310 л.с. В паре с ним работает 4-ступенчатая автоматическая КПП. Также доработаны подвеска и тормоза универсала.

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Визуально Mercedes 300 TE 6.0 AMG почти не отличается от стандартного универсала. Его можно узнать по обвесу и 17-дюймовым дискам. Салон отделан кожей и является семиместным — установлены три ряда сидений.

Под капотом скрывается 310-сильный V8 Фото: RM Sotheby's

Универсал несколько раз менял владельцев, а в 2015 году прошел реставрацию. Его пробег составляет 130 тыс. км.

Кстати, недавно на аукцион выставили и седан Mercedes W124 AMG с более мощным 375-сильным V8.

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