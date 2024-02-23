Старый универсал Mercedes W124 80-х выставили на продажу за $400 000 (фото)
Изготовлено всего два семиместных универсала Mercedes 300 TE 6.0 AMG. Невзрачное авто оснащено большим 6,0-литровым V8 на 310 сил.
В США на аукцион RM Sotheby's выставили универсал Mercedes-Benz W124 1988 года. За обычный на вид семейный автомобиль планируют получить до 400 000 долларов. Об этом сообщается на сайте аукционного дома.
Дело в том, что продается чрезвычайно редкий заряженный Mercedes-Benz 300 TE 6.0 AMG. Существует всего два таких спортивных универсала, ведь в те времена AMG в основном выпускали седаны, купе и кабриолеты.
Конкретно этот универсал Mercedes 124 был создан для руководителя представительства AMG в США. В конце 80-х он неоднократно попадал на обложки автожурнала. Автомобиль получил прозвище The Mallet ("молоток").
Как и другие Mercedes W124 AMG, универсал оборудован 6,0-литровым V8, однако его мощность несколько меньше 310 л.с. В паре с ним работает 4-ступенчатая автоматическая КПП. Также доработаны подвеска и тормоза универсала.Важно
Визуально Mercedes 300 TE 6.0 AMG почти не отличается от стандартного универсала. Его можно узнать по обвесу и 17-дюймовым дискам. Салон отделан кожей и является семиместным — установлены три ряда сидений.
Универсал несколько раз менял владельцев, а в 2015 году прошел реставрацию. Его пробег составляет 130 тыс. км.
Кстати, недавно на аукцион выставили и седан Mercedes W124 AMG с более мощным 375-сильным V8.
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