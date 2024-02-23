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Авто

Старий універсал Mercedes W124 80-х виставили на продаж за $400 000 (фото)

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Фото: RM Sotheby's | Універсал Mercedes W124 допрацьований в AMG

Виготовлено лише два семимісних універсали Mercedes 300 TE 6.0 AMG. Непоказне авто оснащене великим 6,0-літровим V8 на 310 сил.

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У США на аукціон RM Sotheby’s виставили універсал Mercedes-Benz W124 1988 року. За звичайний на вигляд сімейний автомобіль планують отримати до 400 000 доларів. Про це повідомляється на сайті аукціонного дому.

Mercedes-Benz 300 TE 6.0 AMG, Mercedes W124 AMG, Mercedes W124, універсал Mercedes, Mercedes 124 Fullscreen
Виготовлено лише два Mercedes 300 TE 6.0 AMG
Фото: RM Sotheby's

Справа в тім, що продається надзвичайно рідкісний заряджений Mercedes-Benz 300 TE 6.0 AMG. Існує лише два таких спортивних універсали, адже у ті часи AMG переважно випускали седани, купе та кабріолети.

Mercedes W124 AMG, Mercedes W124, Mercedes-Benz 300 TE 6.0 AMG, універсал Mercedes, Mercedes 124 Fullscreen
Салон універсала оздоблений шкірою
Фото: RM Sotheby's

Конкретно цей універсал Mercedes 124 був створений для керівника представництва AMG в США. У кінці 80-х він неодноразово потрапляв на обкладинки автожурналу. Автівка отримала прізвисько The Mallet ("молоток").

Mercedes W124 AMG, Mercedes W124, Mercedes-Benz 300 TE 6.0 AMG, універсал Mercedes, Mercedes 124 Fullscreen
У салоні встановлено три ряди сидінь
Фото: RM Sotheby's

Як і інші Mercedes W124 AMG, універсал обладнаний 6,0-літровим V8, проте його потужність дещо менше 310 к. с. У парі з ним працює 4-ступінчаста автоматична КПП. Також допрацьовані підвіска і гальма універсала.

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Візуально Mercedes 300 TE 6.0 AMG майже не відрізняється від стандартного універсалу. Його можна впізнати за обвісом і 17-дюймовими дисками. Салон оздоблений шкірою і є семимісним – встановлені три ряди сидінь.

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Під капотом ховається 310-сильний V8
Фото: RM Sotheby's

Універсал кілька разів міняв власників, а у 2015 році пройшов реставрацію. Його пробіг складає 130 тис. км.

До речі, недавно на аукціон виставили і седан Mercedes W124 AMG з потужнішим 375-сильним V8.

Також ми писали, що з молотка за $700 000 піде рідкісне купе Mercedes 80-х.