Старий універсал Mercedes W124 80-х виставили на продаж за $400 000 (фото)

Виготовлено лише два семимісних універсали Mercedes 300 TE 6.0 AMG. Непоказне авто оснащене великим 6,0-літровим V8 на 310 сил.

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У США на аукціон RM Sotheby’s виставили універсал Mercedes-Benz W124 1988 року. За звичайний на вигляд сімейний автомобіль планують отримати до 400 000 доларів. Про це повідомляється на сайті аукціонного дому.

Виготовлено лише два Mercedes 300 TE 6.0 AMG Фото: RM Sotheby's

Справа в тім, що продається надзвичайно рідкісний заряджений Mercedes-Benz 300 TE 6.0 AMG. Існує лише два таких спортивних універсали, адже у ті часи AMG переважно випускали седани, купе та кабріолети.

Салон універсала оздоблений шкірою Фото: RM Sotheby's

Конкретно цей універсал Mercedes 124 був створений для керівника представництва AMG в США. У кінці 80-х він неодноразово потрапляв на обкладинки автожурналу. Автівка отримала прізвисько The Mallet ("молоток").

У салоні встановлено три ряди сидінь Фото: RM Sotheby's

Як і інші Mercedes W124 AMG, універсал обладнаний 6,0-літровим V8, проте його потужність дещо менше 310 к. с. У парі з ним працює 4-ступінчаста автоматична КПП. Також допрацьовані підвіска і гальма універсала.

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Візуально Mercedes 300 TE 6.0 AMG майже не відрізняється від стандартного універсалу. Його можна впізнати за обвісом і 17-дюймовими дисками. Салон оздоблений шкірою і є семимісним – встановлені три ряди сидінь.

Під капотом ховається 310-сильний V8 Фото: RM Sotheby's

Універсал кілька разів міняв власників, а у 2015 році пройшов реставрацію. Його пробіг складає 130 тис. км.

До речі, недавно на аукціон виставили і седан Mercedes W124 AMG з потужнішим 375-сильним V8.

Також ми писали, що з молотка за $700 000 піде рідкісне купе Mercedes 80-х.