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Авто

Ексклюзив із 50-х: на звалищі знайшли унікальний 65-річний універсал Cadillac (фото)

Cadillac 1959, Cadillac DeVille, універсал Cadillac
Фото: ebay.com | Cadillac 1959 року перетворено на універсал

Рідкісний універсал створили на базі розкішного Cadillac DeVille. Авто довжиною майже 6 метрів обладнали потужним двигуном V8.

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У США виявили незвичний універсал Cadillac 1959 року. Рідкісне авто не один рік простояло на звалищі. Про це розповідає сайт Autoevolution.

Cadillac DeVille, Cadillac 1959, універсал Cadillac Fullscreen
Задню частину авто взяли в Oldsmobile Fiesta
Фото: ebay.com

Cadillac серійно не випускав універсали до 2010 року, проте такі моделі створювали і випускали малими партіями спеціалізовані кузовні ательє. Більшість із них використовувалися у якості карет швидкої допомоги, проте існували і розкішні сімейні автомобілі – один універсал Cadillac навіть замовив собі Елвіс Преслі.

салон Cadillac 1959, Cadillac DeVille, універсал Cadillac Fullscreen
Стан авто залишає бажати кращого
Фото: ebay.com

Конкретно цей автомобіль виготовила техаська компанія J&S Metal Fabrication. Вона поєднала розкішний седан Cadillac DeVille із задньою частиною універсала Oldsmobile Fiesta.

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Майже шестиметровий універсал Cadillac 1959 року зберігає величезні задні кілі, а на його кузові чимало хромованих деталей. Двері багажника відкриваються убік.

універсал кадиллак 1959, Cadillac 1959, Cadillac DeVille, універсал Cadillac Fullscreen
Двері башажника відкриваються убік
Фото: ebay.com

Стан Cadillac DeVille залишає бажати кращого. З кузова здерта фарба, у салоні пошкоджене оздоблення, а двигун узагалі відсутній. Цей універсал був обладнаний 6,4-літровим 325-сильним V8 і 4-ступінчастою автоматичною КПП. Тепер його хочуть продати за $35 000.

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