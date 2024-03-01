Ексклюзив із 50-х: на звалищі знайшли унікальний 65-річний універсал Cadillac (фото)

Рідкісний універсал створили на базі розкішного Cadillac DeVille. Авто довжиною майже 6 метрів обладнали потужним двигуном V8.

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У США виявили незвичний універсал Cadillac 1959 року. Рідкісне авто не один рік простояло на звалищі. Про це розповідає сайт Autoevolution.

Задню частину авто взяли в Oldsmobile Fiesta Фото: ebay.com

Cadillac серійно не випускав універсали до 2010 року, проте такі моделі створювали і випускали малими партіями спеціалізовані кузовні ательє. Більшість із них використовувалися у якості карет швидкої допомоги, проте існували і розкішні сімейні автомобілі – один універсал Cadillac навіть замовив собі Елвіс Преслі.

Стан авто залишає бажати кращого Фото: ebay.com

Конкретно цей автомобіль виготовила техаська компанія J&S Metal Fabrication. Вона поєднала розкішний седан Cadillac DeVille із задньою частиною універсала Oldsmobile Fiesta.

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Майже шестиметровий універсал Cadillac 1959 року зберігає величезні задні кілі, а на його кузові чимало хромованих деталей. Двері багажника відкриваються убік.

Двері башажника відкриваються убік Фото: ebay.com

Стан Cadillac DeVille залишає бажати кращого. З кузова здерта фарба, у салоні пошкоджене оздоблення, а двигун узагалі відсутній. Цей універсал був обладнаний 6,4-літровим 325-сильним V8 і 4-ступінчастою автоматичною КПП. Тепер його хочуть продати за $35 000.

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