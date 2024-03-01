Ексклюзив із 50-х: на звалищі знайшли унікальний 65-річний універсал Cadillac (фото)
Рідкісний універсал створили на базі розкішного Cadillac DeVille. Авто довжиною майже 6 метрів обладнали потужним двигуном V8.
У США виявили незвичний універсал Cadillac 1959 року. Рідкісне авто не один рік простояло на звалищі. Про це розповідає сайт Autoevolution.
Cadillac серійно не випускав універсали до 2010 року, проте такі моделі створювали і випускали малими партіями спеціалізовані кузовні ательє. Більшість із них використовувалися у якості карет швидкої допомоги, проте існували і розкішні сімейні автомобілі – один універсал Cadillac навіть замовив собі Елвіс Преслі.
Конкретно цей автомобіль виготовила техаська компанія J&S Metal Fabrication. Вона поєднала розкішний седан Cadillac DeVille із задньою частиною універсала Oldsmobile Fiesta.
Майже шестиметровий універсал Cadillac 1959 року зберігає величезні задні кілі, а на його кузові чимало хромованих деталей. Двері багажника відкриваються убік.
Стан Cadillac DeVille залишає бажати кращого. З кузова здерта фарба, у салоні пошкоджене оздоблення, а двигун узагалі відсутній. Цей універсал був обладнаний 6,4-літровим 325-сильним V8 і 4-ступінчастою автоматичною КПП. Тепер його хочуть продати за $35 000.
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