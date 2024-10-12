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Капсула часу за $300 000: виявлено культовий спорткар 70-х у новому стані (відео)

Plymouth Road Runner Superbird, Plymouth Superbird, Plymouth Superbird 1970, Plymouth Road Runner, капсула часу
Фото: скриншот / YouTube | Виготовлено лише 1920 купе Plymouth Superbird

Plymouth Road Runner Superbird — серійна версія гоночного авто з NASCAR та одна з перших моделей із антикрилом. Під капотом купе встановлено 375-сильний V8.

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У США знайшли добре збережений Plymouth Road Runner Superbird 1970 року. Знамените спортивне авто дуже мало експлуатувалося і виглядає як нове. Про нього розповів у відео на Youtube блогер та колекціонер авто Лу Костабайл.

На одометрі цього Plymouth Road Runner Superbird – усього 46 500 км (28 900 миль). Вияснилося, що це авто було придбане у штаті Огайо в 1970 році, проте невдовзі дилер викупив його назад та демонстрував у шоурумі, аби приваблювати покупців.

Plymouth Superbird, Plymouth Superbird 1970, Plymouth Road Runner, капсула часу Fullscreen
Plymouth Superbird є серійною версією гоночного авто з NASCAR
Фото: скриншот / YouTube

Пізніше авто переставили на склад дилера, де його і знайшов колекціонер Боб Дженнінгс, який володіє одразу кількома Plymouth Superbird та їх аналогами Dodge Charger Daytona.

Plymouth Superbird 1970, Plymouth Road Runner, капсула часу Fullscreen
Спорткар є одним із перших серійних авто з антикрилом
Фото: скриншот / YouTube

Боб Дженнінг розповів, що Plymouth Superbird 1970 року– капсула часу в гарному стані. У нього рідне лакофарбове покриття без ушкоджень, та й внутрішнє оздоблення чудово збереглося. Довелося лише замінити окремі деталі, які вийшли з ладу через тривалий простій – шини, гумові шланги, дроти, бензобак та амортизатори.

салон Plymouth Superbird, Plymouth Superbird 1970, Plymouth Road Runner, капсула часу Fullscreen
Plymouth Superbird чудово зберігся
Фото: скриншот / YouTube

Plymouth Superbird 1970 року – надзвичайно цінна колекційна модель. Екземпляри в гарному стані продають мінімум за 300 000 доларів, а особливо рідкісні версії авто коштують понад мільйон.

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Виготовили лише 1920 Plymouth Superbird. По суті, це серійна версія гоночного авто з чемпіонату NASCAR. Це одна з перших серійних моделей з антикрилом.

мотор Plymouth Superbird, Plymouth Superbird 1970, Plymouth Road Runner, капсула часу Fullscreen
Під капотом встановлено 375-сильний V8
Фото: скриншот / YouTube

У лінійці модели існували версії потужністю до 425 сил, проте конкретно цей Plymouth Superbird оснащений 7,2-літровим V8 на 375 к. с. та 3-ступінчастою автоматичною КПП. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 6 с і розвинути понад 240 км/год.

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