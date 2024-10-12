Капсула часу за $300 000: виявлено культовий спорткар 70-х у новому стані (відео)

Plymouth Road Runner Superbird — серійна версія гоночного авто з NASCAR та одна з перших моделей із антикрилом. Під капотом купе встановлено 375-сильний V8.

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У США знайшли добре збережений Plymouth Road Runner Superbird 1970 року. Знамените спортивне авто дуже мало експлуатувалося і виглядає як нове. Про нього розповів у відео на Youtube блогер та колекціонер авто Лу Костабайл.

На одометрі цього Plymouth Road Runner Superbird – усього 46 500 км (28 900 миль). Вияснилося, що це авто було придбане у штаті Огайо в 1970 році, проте невдовзі дилер викупив його назад та демонстрував у шоурумі, аби приваблювати покупців.

Plymouth Superbird є серійною версією гоночного авто з NASCAR Фото: скриншот / YouTube

Пізніше авто переставили на склад дилера, де його і знайшов колекціонер Боб Дженнінгс, який володіє одразу кількома Plymouth Superbird та їх аналогами Dodge Charger Daytona.

Спорткар є одним із перших серійних авто з антикрилом Фото: скриншот / YouTube

Боб Дженнінг розповів, що Plymouth Superbird 1970 року– капсула часу в гарному стані. У нього рідне лакофарбове покриття без ушкоджень, та й внутрішнє оздоблення чудово збереглося. Довелося лише замінити окремі деталі, які вийшли з ладу через тривалий простій – шини, гумові шланги, дроти, бензобак та амортизатори.

Plymouth Superbird чудово зберігся Фото: скриншот / YouTube

Plymouth Superbird 1970 року – надзвичайно цінна колекційна модель. Екземпляри в гарному стані продають мінімум за 300 000 доларів, а особливо рідкісні версії авто коштують понад мільйон.

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Виготовили лише 1920 Plymouth Superbird. По суті, це серійна версія гоночного авто з чемпіонату NASCAR. Це одна з перших серійних моделей з антикрилом.

Під капотом встановлено 375-сильний V8 Фото: скриншот / YouTube

У лінійці модели існували версії потужністю до 425 сил, проте конкретно цей Plymouth Superbird оснащений 7,2-літровим V8 на 375 к. с. та 3-ступінчастою автоматичною КПП. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 6 с і розвинути понад 240 км/год.

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