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Авто

Гость из 2000-х: обнаружен редкий 16-летний Ford Mustang в новом состоянии (фото)

Ford Mustang Shelby GT500, Ford Mustang, Shelby GT500, Ford Mustang 2008, капсула времени
Ford Mustang Shelby GT500 проехал всего 480 км

Кабриолет Ford Mustang Shelby GT500 оснащен 5,4-литровым компрессорным V8 на 500 сил. Спорткар способен разогнаться до 100 км/ч за 5 с и развить 250 км/ч.

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В США обнаружили идеально сохранившийся кабриолет Ford Mustang 2008 года. Спортивное авто за 16 лет проехало всего 480 км. Об этом рассказывает сайт Carscoops.

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Кабриолет оснащен 500-сильным компрессорным V8

Этот Ford Mustang относится к редкой заряженной версии Shelby GT500. Выяснилось, что сразу три таких авто приобрел для себя дилер Ford.

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Американец почти не эксплуатировал раритетные спорткары, а вместо этого решил сохранить их, чтобы позже перепродать эти капсулы времени дороже. Именно этот Shelby GT500 имеет наибольший пробег из трех авто, и поэтому именно ему уже ищут нового владельца. Цена Ford Mustang не называется, но она точно превышает 50 000 долларов.

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Спорткар прекрасно сохранился

Ford Mustang Shelby GT500 находится в отличном состоянии. Его кузов, салон и силовой агрегат хорошо сохранились. В наличии все оригинальные документы на авто.

Ford Mustang 2008, Ford Mustang, Shelby GT500, капсула времени Fullscreen

Ford Mustang Shelby GT500 2008 года оснащен 5,4-литровым компрессорным V8 мощностью 500 л.с. и 6-ступенчатой механической КПП. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 5 с, а его максимальная скорость ограничена на отметке 250 км/ч.

Кстати, недавно в Киеве обнаружили секретную коллекцию Mercedes и BMW 90-х годов. Все они являются капсулами времени.

Также Фокус рассказывал, что в Украину привезли новый Ford Mustang 2024.