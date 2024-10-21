Гость из 2000-х: обнаружен редкий 16-летний Ford Mustang в новом состоянии (фото)

Кабриолет Ford Mustang Shelby GT500 оснащен 5,4-литровым компрессорным V8 на 500 сил. Спорткар способен разогнаться до 100 км/ч за 5 с и развить 250 км/ч.

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В США обнаружили идеально сохранившийся кабриолет Ford Mustang 2008 года. Спортивное авто за 16 лет проехало всего 480 км. Об этом рассказывает сайт Carscoops.

Кабриолет оснащен 500-сильным компрессорным V8

Этот Ford Mustang относится к редкой заряженной версии Shelby GT500. Выяснилось, что сразу три таких авто приобрел для себя дилер Ford.

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Американец почти не эксплуатировал раритетные спорткары, а вместо этого решил сохранить их, чтобы позже перепродать эти капсулы времени дороже. Именно этот Shelby GT500 имеет наибольший пробег из трех авто, и поэтому именно ему уже ищут нового владельца. Цена Ford Mustang не называется, но она точно превышает 50 000 долларов.

Спорткар прекрасно сохранился

Ford Mustang Shelby GT500 находится в отличном состоянии. Его кузов, салон и силовой агрегат хорошо сохранились. В наличии все оригинальные документы на авто.

Ford Mustang Shelby GT500 2008 года оснащен 5,4-литровым компрессорным V8 мощностью 500 л.с. и 6-ступенчатой механической КПП. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 5 с, а его максимальная скорость ограничена на отметке 250 км/ч.

Кстати, недавно в Киеве обнаружили секретную коллекцию Mercedes и BMW 90-х годов. Все они являются капсулами времени.

Также Фокус рассказывал, что в Украину привезли новый Ford Mustang 2024.