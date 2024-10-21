Гість із 2000-х: виявлено рідкісний 16-річний Ford Mustang у новому стані (фото)

Кабріолет Ford Mustang Shelby GT500 оснащений 5,4-літровим компресорним V8 на 500 сил. Спорткар здатен розігнатися до 100 км/год за 5 с і розвинути 250 км/год.

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У США виявили ідеально збережений кабріолет Ford Mustang 2008 року. Спортивне авто за 16 років проїхало усього 480 км. Про це розповідає сайт Carscoops.

Кабріолет оснащений 500-сильним компресорним V8

Цей Ford Mustang належить до рідкісної зарядженої версії Shelby GT500. Вияснилося, що одразу три такі авто придбав для себе дилер Ford.

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Американець майже не експлуатував раритетні спорткари, а натомість вирішив зберегти їх, аби пізніше перепродати ці капсули часу дорожче. Конкретно цей Shelby GT500 має найбільший пробіг із трьох авто, і тому саме йому вже шукають нового власника. Ціна Ford Mustang не називається, але вона точно перевищує 50 000 доларів.

Спорткар чудово зберігся

Ford Mustang Shelby GT500 перебуває в чудовому стані. Його кузов, салон та силовий агрегат добре збереглися. У наявності всі оригінальні документи на авто.

Ford Mustang Shelby GT500 2008 року оснащений 5,4-літровим компресорним V8 потужністю 500 к. с. та 6-ступінчастою механічною КПП. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 5 с, а його максимальну швидкість обмежено на позначці 250 км/год.

До речі, нещодавно в Києві виявили секретну колекцію Mercedes і BMW 90-х років. Усі вони є капсулами часу.

Також Фокус розповідав, що в Україну привезли новий Ford Mustang 2024.