Гість із 2000-х: виявлено рідкісний 16-річний Ford Mustang у новому стані (фото)
Кабріолет Ford Mustang Shelby GT500 оснащений 5,4-літровим компресорним V8 на 500 сил. Спорткар здатен розігнатися до 100 км/год за 5 с і розвинути 250 км/год.
У США виявили ідеально збережений кабріолет Ford Mustang 2008 року. Спортивне авто за 16 років проїхало усього 480 км. Про це розповідає сайт Carscoops.
Цей Ford Mustang належить до рідкісної зарядженої версії Shelby GT500. Вияснилося, що одразу три такі авто придбав для себе дилер Ford.Важливо
Американець майже не експлуатував раритетні спорткари, а натомість вирішив зберегти їх, аби пізніше перепродати ці капсули часу дорожче. Конкретно цей Shelby GT500 має найбільший пробіг із трьох авто, і тому саме йому вже шукають нового власника. Ціна Ford Mustang не називається, але вона точно перевищує 50 000 доларів.
Ford Mustang Shelby GT500 перебуває в чудовому стані. Його кузов, салон та силовий агрегат добре збереглися. У наявності всі оригінальні документи на авто.
Ford Mustang Shelby GT500 2008 року оснащений 5,4-літровим компресорним V8 потужністю 500 к. с. та 6-ступінчастою механічною КПП. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 5 с, а його максимальну швидкість обмежено на позначці 250 км/год.
До речі, нещодавно в Києві виявили секретну колекцію Mercedes і BMW 90-х років. Усі вони є капсулами часу.
Також Фокус розповідав, що в Україну привезли новий Ford Mustang 2024.