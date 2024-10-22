Бюджетна капсула часу: на продаж виставили найпершу Dacia в новому стані (фото)

Задньомоторний седан Dacia 1100 випускали із 1968 по 1972 рік. Перша модель Dacia є ліцензійною копією бюджетного французького Renault 8.

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У Бухаресті продається вінтажний седан Dacia 1100 1969 року. Це найперша модель в історії румунського автовиробника. Про неї розповіли на сайті mobile.de.

Седан є ліцензійною копією Renault 8 Фото: Із сайту mobile.de

Ця Dacia 1100 – справжня капсула часу. Бюджетний седан за 55 років проїхав усього 43 612 км і, за словами власника, є повністю оригінальним. У його конструкцію не внесли жодних змін і він ніколи не потрапляв у ДТП.

Автомобіль добре зберігся і має невеликий пробіг Фото: Із сайту mobile.de

До того ж, до наших днів збереглося лише кілька десятків цих авто. Саме тому ціна Dacia 1100 досить висока – 8500 євро.

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Dacia 1100 стала першим авто, яке почали виготовляти на підприємстві у румунському місті Міовень. Із 1968 по 1972 рік виготовили 37 546 цих седанів.

1,1-літровий двигун розвиває 45 к. с. Фото: Із сайту mobile.de

Підприємство Dacia створили у співробітництві з Renault, а перша модель марки є ліцензійною копією Renault 8. Це компактний чотириметровий седан із двигуном ззаду та заднім приводом.

Фото: Із сайту mobile.de

Dacia 1100 пропонували у кількох різних версіях. Конкретно цей седан оснащений 1,1-літровою бензиновою четвіркою потужністю 45 к. с. та 4-ступінчастою механічною КПП.

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