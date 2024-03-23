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Авто

Звезда 2000-х: обнаружен культовый 23-летний спорткар Honda с пробегом 1500 км (фото)

Honda S2000, Honda S2000 2001, капсула времени, спорткар Honda
Фото: Cars and Bids | Honda S2000 — знаменитый доступный спорткар

Honda S2000 — культовая спортивная модель с высокооборотным 240-сильным мотором и отличной управляемостью. Кабриолет прекрасно сохранился и выглядит как новый.

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В США нашли идеально сохранившийся кабриолет Honda S2000. Знаменитое спортивное авто проехало всего 1528 км. Об этом сообщается на сайте Cars and Bids.

Honda S2000 2001, Honda S2000, капсула времени, спорткар Honda Fullscreen
Пробег авто составляет 1528 км
Фото: Cars and Bids

Этот спорткар Honda S2000 хранился в гараже и почти не выезжал на дороги. Его кузов в отличном состоянии, хотя передний бампер был перекрашен из-за незначительного повреждения. Кожаный салон выглядит как новый.

Honda S2000 2001, Honda S2000, капсула времени, спорткар Honda Fullscreen
Салон Honda S2000 прекрасно сохранился
Фото: Cars and Bids

Кабриолет Honda S2000 довольно неплохо укомплектован. Установлены заводской обвес, кондиционер, электропривод мягкой крыши, круиз-контроль и ксеноновые фары.

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"Изюминкой" Honda S2000 является ее высокооборотный 2,0-литровый мотор мощностью 240 л. с. при 8300 об/мин. С 6-ступенчатой механической КПП разгон до 100 км/ч занимает 5,7 с, а максимальная скорость составляет 240 км/ч.

Honda S2000 2001, Honda S2000, капсула времени, спорткар Honda Fullscreen
2,0-литровый мотор развивает 240 л.с. при 8300 об/мин
Фото: Cars and Bids

Honda S2000 также ценят за отличную управляемость. Заднеприводный спорткар весит всего 1250 кг и оборудован самоблокирующимся дифференциалом.

Недавно капсула времени Honda S2000 была продана на аукционе. За авто заплатили 43 200 долларов, хотя новым оно стоило около 30 000 долларов.

Кстати, в США обнаружили и редкий 600-сильный Chevrolet Camaro 2002 года в новом состоянии.

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