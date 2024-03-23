Звезда 2000-х: обнаружен культовый 23-летний спорткар Honda с пробегом 1500 км (фото)

Honda S2000 — культовая спортивная модель с высокооборотным 240-сильным мотором и отличной управляемостью. Кабриолет прекрасно сохранился и выглядит как новый.

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В США нашли идеально сохранившийся кабриолет Honda S2000. Знаменитое спортивное авто проехало всего 1528 км. Об этом сообщается на сайте Cars and Bids.

Пробег авто составляет 1528 км Фото: Cars and Bids

Этот спорткар Honda S2000 хранился в гараже и почти не выезжал на дороги. Его кузов в отличном состоянии, хотя передний бампер был перекрашен из-за незначительного повреждения. Кожаный салон выглядит как новый.

Салон Honda S2000 прекрасно сохранился Фото: Cars and Bids

Кабриолет Honda S2000 довольно неплохо укомплектован. Установлены заводской обвес, кондиционер, электропривод мягкой крыши, круиз-контроль и ксеноновые фары.

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"Изюминкой" Honda S2000 является ее высокооборотный 2,0-литровый мотор мощностью 240 л. с. при 8300 об/мин. С 6-ступенчатой механической КПП разгон до 100 км/ч занимает 5,7 с, а максимальная скорость составляет 240 км/ч.

2,0-литровый мотор развивает 240 л.с. при 8300 об/мин Фото: Cars and Bids

Honda S2000 также ценят за отличную управляемость. Заднеприводный спорткар весит всего 1250 кг и оборудован самоблокирующимся дифференциалом.

Недавно капсула времени Honda S2000 была продана на аукционе. За авто заплатили 43 200 долларов, хотя новым оно стоило около 30 000 долларов.

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