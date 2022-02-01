Капсула времени: старую 14-летнюю Honda выставили на продажу по цене нового Гелендвагена (видео)

В последнее время подержанные Honda S2000 начали расти в цене. Родстер заинтересовал коллекционеров.

В американском Сент-Луисе выставили на продажу Honda S2000 2008 года. За в общем-то недорогой родстер просят целых 149 995 долларов – как за Mercedes-Benz G-Class в богатой комплектации. Объявление выставлено на сайте автосалона RP Exotics.

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[ + – ] Родстер оснащен высокооборотистым 2,0-литровым мотором Фото: RP Exotics

Следует отметить, что новая Honda S2000 в 2008 году стоила всего 34 300 долларов. То есть, за 14 лет автомобиль подорожал почти в 4,5 раза. А ведь S2000 нельзя назвать редким и эксклюзивным – всего выпустили 110 673 авто.

[ + – ] За 14 лет родстер подорожал в 4,5 раза Фото: RP Exotics

Дело в том, что перед нами – настоящая капсула времени. Большую часть своей жизни автомобиль простоял в гараже, а его пробег – всего 822 мили (1323 км). Он отлично сохранился и выглядит как новый. У него родные шины и идеальное лакокрасочное покрытие без каких-либо повреждений.

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Родстер Honda S2000 в наши дни уже становится культовым и экземпляры в хорошем состоянии растут в цене. По сути, это последняя заднеприводная спортивная Honda.

[ + – ] Видео Honda S2000 2008: Автомобиль хорошо сохранился, а его пробег - всего 1323 км

Изюминка автомобиля – высокооборотистый 2,0-литровый двигатель мощностью 241 л. с. при 8300 об/мин. С 6-ступенчатой механической КПП легкий автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 6 с и развивает 240 км/ч.

Ранее Фокус сообщал, что Honda снимает с производства другую культовую модель – суперкар NSX. Под конец выпустят прощальную ее серию.