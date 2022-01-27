По богатому: как выглядит самый дорогой в мире гараж (видео)

Гараж рассчитан на 8 автомобилей, но при надобности там можно провести вечеринку на 200 человек. Его стены украшены фресками, а потолок - позолотой.

Особняк Villa Rosa Rugosa в Калифорнии прославился благодаря самому роскошному в мире гаражу. Его убранство дороже, чем у некоторых бальных залов. Обзор чудо-гаража сделали на Youtube-канале House8 Media.

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Дорогой дом и гараж спроектировала для себя профессиональный дизайнер интерьеров Шелли П. Броуз. Ей по душе эпоха Ренессанса и именно в этом стиле выполнены и особняк площадью 1200 кв. м, и гараж. В 2019 году все поместье продали за 5,75 млн. долларов.

[ + – ] Гараж рассчитан на 8 авто [ + – ] Пол украшен мозаикой [ + – ] На стенах появились фрески ручной работы [ + – ] В помещении обустроены кухня и санузел

Элитный гараж рассчитан на 8 легковых автомобилей, однако у помещения двойное назначение. Если убрать машины, то там можно организовать вечеринку на 200 человек.

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В гараже – мраморный пол с огромной мозаикой, на создание которой ушло два года. Стены и деревянные гаражные ворота расписаны вручную фресками в стиле Ренессанса. Потолок украшен позолотой, а дорогие люстры выполнены из хрусталя.

[ + – ] Помещение рассчитано на вечеринку на 200 человек

Кроме того, в зале появились даже статуи в античном стиле, а в углу стоит рояль. А еще специально для вечеринок в помещении обустроили кухню с барной стойкой и два санузла.

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