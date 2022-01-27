Як виглядає найдорожчий у світі гараж (відео)

Гараж розрахований на 8 автомобілів, але за потреби там можна провести вечірку на 200 людей. Його стіни прикрашені фресками, а стеля — позолотою.

Особняк Villa Rosa Rugosa у Каліфорнії прославився завдяки найрозкішнішому у світі гаражеві. Його оздоблення дорожче, ніж у деяких бальних залів. Огляд чудо-гаража зробили на Youtube-каналі House8 Media.

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Дорогий будинок і гараж спроектувала для себе професійна дизайнерка інтер'єрів Шеллі П. Броуз. Їй до душі епоха Ренесансу і саме в цьому стилі виконані особняк площею 1200 кв. м, і гараж. У 2019 році весь маєток продали за 5,75 млн доларів.

[ + – ] Гараж розрахований на 8 авто [ + – ] Підлога прикрашена мозаїкою [ + – ] На стінах з'явилися фрески ручної роботи [ + – ] У приміщенні облаштовані кухня та санвузол.

Елітний гараж розрахований на 8 легкових автомобілів, проте приміщення має подвійне призначення. Якщо прибрати машини, то там можна організувати вечірку на 200 людей.

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У гаражі — мармурова підлога з величезною мозаїкою, на створення якої пішло два роки. Стіни та дерев'яні гаражні ворота розписані вручну фресками у стилі Ренесансу. Стеля прикрашена позолотою, а дорогі люстри виконані з кришталю.

[ + – ] Приміщення розраховане на вечірку на 200 осіб

Крім того, в залі з'явилися навіть статуї в античному стилі, а в кутку стоїть рояль. А ще спеціально для вечірок у приміщенні облаштували кухню з барною стійкою та два санвузли.

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