Простоял 53 года в гараже: обнаружен культовый спорткар за $100 000 в новом состоянии (видео)

Chevrolet Camaro Z28 — редкая заряженная версия модели. Купе 1969 года оснащено мощным 4,9-литровым V8 и способно развить 225 км/ч.

В США обнаружили хорошо сохранившийся Chevrolet Camaro 1969 года. Автомобиль проехал всего 6217 км за 55 лет. О нем рассказали в видео на Youtube-канале Horsepower Depot.

Нынешний владелец приобрел купе Chevrolet Camaro в 1980 году и с тех пор машина стоит в его гараже. К тому же, он рассказал, что предыдущий владелец не эксплуатировал авто с 1971 года.

Пробег авто составляет всего 6217 км Фото: скриншот / YouTube

Хотя Chevrolet Camaro не ездил 53 года, он хорошо хранился, ведь о нем заботились. Кузов и салон авто в отличном состоянии. Машина легко заводится и без проблем передвигается своим ходом.

Спортивное авто прекрасно сохранилось Фото: скриншот / YouTube

К тому же, это редкая заряженная версия Chevrolet Camaro Z28. По сути, это серийная версия гоночного авто из чемпионата Trans Am.

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Chevrolet Camaro Z28 1969 года оснащен 4,9-литровым V8, который на бумаге развивал 290 л. с., а реально — примерно 350-400 сил. В паре с ним работала 4-ступенчатая механическая КПП.

Фото: скриншот / YouTube

Спорткар способен разогнаться до 100 км/ч за 6,7 с и развить 225 км/ч. Кроме того, доработали ходовую автомобиля и установили задний спойлер. Сейчас средняя цена Chevrolet Camaro Z28 первого поколения достигает $100 000.

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