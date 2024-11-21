Гость из 60-х: обнаружен редкий 58-летний спорткар Chevrolet в новом состоянии (фото)

Изготовили всего 200 купе Chevrolet Nova L79. Заряженная версия модели оснащена 350-сильным V8 от Corvette и способна разогнаться до сотни за 6,9 с.

В США обнаружили идеально сохранившийся Chevrolet Nova 1966 года. Купе проехало всего 3185 км. Об этом сообщает сайт Autoevolution.

Этот Chevrolet Nova имел нескольких владельцев и все они очень мало его эксплуатировали. Первый хозяин продал авто, проехав всего 315 км.

Выпустили всего 200 Chevrolet Nova L79 Фото: Ebay

Второй владелец владел Chevrolet Nova до конца 80-х, но очень мало ездил на авто: на момент продажи пробег составил всего 2992 км. Купе Chevrolet Nova прекрасно сохранилось: его кузов, салон и силовой агрегат в идеальном состоянии.

Винтажное авто прекрасно сохранилось Фото: Ebay

Теперь этот Chevrolet Nova продают на eBay. Его оценили в 99 500 долларов.

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Высокая цена Chevrolet Nova 1966 года обусловлена не только его состоянием, но и редкостью модели. Это раритетная заряженная версия L79, выпущенная тиражом в 200 авто. Собственно, поэтому авто и не эксплуатировалось.

Под капотом установлен 350-сильный V8 от Corvette Фото: Ebay

Chevrolet Nova L79 оснащен 5,3-литровым 350-сильным V8 от Corvette, 4-ступенчатой автоматической КПП и самоблокирующимся дифференциалом. Кроме того, спорткар облегчили, сняв отопитель, радио и часы. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 6,9 с.

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