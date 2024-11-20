Запущенные сокровища: самые дорогие авто, найденные заброшенными (фото)

Среди заброшенных авто встречаются эксклюзивные Ferrari, Lamborghini и Bugatti. Стоимость некоторых машин достигает нескольких миллионов долларов.

Заброшенные автомобили обычно считают никому не нужными грудами металлолома, однако иногда среди них встречаются настоящие раритеты. В старых гаражах и сараях или вообще под открытым небом иногда находят экзотические суперкары и редкие ретроавто стоимостью миллионы долларов. Фокус выбрал самые дорогие автомобили, найденные брошенными.

Duesenberg J 1931 года — более 1 000 000 долларов

Duesenberg J Фото: скриншот / YouTube

Duesenberg J был американским конкурентом Rolls-Royce. Кабриолет с заказным кузовом от ателье Murphy полвека стоял в гараже американки. Сейчас автомобиль реставрируют. Всего изготовили всего 25 таких кабриолетов с 6,9-литровой 265-сильной восьмеркой.

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Mercedes-Benz 300 SL Gullwing 1955 года — более 1 000 000 долларов

Mercedes-Benz 300 SL Gullwing

Культовый Mercedes 300 SL Gullwing обнаружили брошенным на Кубе в 2005 году. Знаменитый спорткар с дверьми типа "крыло чайки" не одно десятилетие простоял под пальмой. Машина стала туристической приманкой, пока в 2014 году ее не выкупили для реставрации.

Lamborghini Countach 1975 года — 1 200 000 долларов

Lamborghini Countach Фото: Artcurial

В роскошном замке на французском острове Ла-Рошель обнаружили очень редкий суперкар Lamborghini Countach ранней серии. Авто принадлежало миллионеру-отшельнику и очень мало эксплуатировалось, поэтому отлично сохранилось. Купе оснащено 380-сильным V12 и способно развить 280 км/ч.

Lamborghini Miura 1969 года — 1 500 000 долларов

Lamborghini Miura Фото: скриншот/youtube

Во французской глубинке обнаружили суперкар Lamborghini Miura, который последние 20 лет простоял в гараже. Его владелец приобрел авто еще в 1975 году, однако из-за проблем со здоровьем перестал на нем ездить. Авто в отличном состоянии. Оно относится к версии P400S с 370-сильным V12 и способно развить 282 км/ч.

Ferrari 365 GTB/4 Daytona 1969 года — 2 000 000 долларов

Ferrari 365 GTB/4 Daytona Фото: RM Sotheby's

Выпустили всего 5 облегченных купе Ferrari Daytona с алюминиевым кузовом и все они считались утраченными, пока в 2017 году одно такое авто не обнаружили в Японии. Владелец 40 лет прятал суперкар в своем гараже. На заводе Ferrari взялись от реставрировать авто. Купе с 352-сильным V12 способно развить 280 км/ч.

Ferrari 275 GTB 1966 года — 2 530 000 долларов

Ferrari 275 GTB

Еще один редкий суперкар Ferrari с алюминиевым кузовом нашли в 2018 году в гараже в американском штате Северная Каролина. Авто не ездило с 1991 года и хорошо сохранилось. Это последний классический Ferrari, который оснащен 3,3-литровым V12 на 280 л. с.

Ford Mustang Bullitt 1968 года — 3 400 000 долларов

Самый дорогой Ford Mustang Фото: Mecum

Один из самых дорогих Ford Mustang в истории примечателен тем, что снимался в культовом фильме "Буллитт" со Стивом Маккуином в главной роли. В 1980 году авто поставили в гараж, где оно простояло три десятилетия. А в 2020 году ржавый Mustang ушел с молотка за $3,4 миллиона.

Shelby Cobra Daytona 1964 года — 4 000 000 долларов

Shelby Cobra Daytona

В 1964 году изготовили всего шесть обтекаемых гоночных купе Shelby Cobra Daytona. Эти спорткары с 4,7-литровым 390-сильным V8 развивали 318 км/ч. Самая первая Cobra Daytona считалась потерянной с середины 70-х, пока в 2001 году ее не обнаружили в Калифорнии после самоубийства владелицы. Авто выкупили за $4 миллиона, от реставрировали и демонстрируют в музее в Филадельфии.

Bugatti 57S Atalante 1937 года — 4 530 000 долларов

Bugatti 57S Atalante Фото: bonhams.com

В 2008 году в старом гараже в Великобритании обнаружили раритетное купе Bugatti 57S Atalante. Таких 175-сильных авто с дизайном от Жана Бугатти выпустили всего 17. Конкретно этот Bugatti принадлежал врачу Гарольду Карру, который из-за психического расстройства перестал ездить на авто в 1960 году. Bugatti неплохо сохранился и в 2009 году ушел с молотка за $4,53 миллиона.

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Ferrari 250 GT SWB California Spider 1961 года — 18 500 000 долларов

Ferrari 250 GT SWB California Spider Фото: Artcurial

Это самое дорогое брошенное авто из всех, которые когда-либо находили. Изготовили всего 55 таких кабриолетов с 3,0-литровым 240-сильным V12. Это авто обнаружили в 2014 году: оно было частью заброшенной коллекции миллионера Роже Бейлона. Через год не отреставрированное авто продали на аукционе за $18,5 миллиона.

Кстати, недавно заброшенную коллекцию ретроавто обнаружили и в Украине.

Также Фокус рассказывал о заброшенном автосалоне с десятками машин.