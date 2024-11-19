Відродження легенди: знаменитий Citroen 70-х збираються повернути на ринок (фото)

Сучасний наступник Citroen SM буде дорогою іміджевою моделлю, яку випустять лімітованою серією. Як і знаменитий предок, він отримає V6 від Maserati.

Купе Citroen SM може повернутися. Знамениту модель 70-х планують відродити та випустити лімітованою серією під брендом DS. Про це повідомив шеф-дизайнер DS Automobiles Тьєррі Метроз британському виданню Top Gear.

Як відомо, у вересні дебютував концепт DS SM Tribute. Його присвятили 10-річчю DS Automobiles та витримали в стилі Citroen SM 1970 року. Саме Тьєррі Метроз керував його розробкою.

Концепт DS SM Tribute Фото: Stellantis

DS SM Tribute і має стати основою для серійної моделі. За словами Тьєррі Метроза, ідея випустити сучасний Citroen SM сподобалася і генеральному директору DS Олів’є Франсуа, і СЕО концерну Stellantis Карлосу Таваресу. Вони готові схвалити модель за умови, що вона буде прибутковою.

Шеф-дизайнер DS зазначив, що наступник купе Citroen SM буде іміджевою моделлю, а отже ексклюзивною і недешевою. Планується лімітована серія (від 50 до 200 авто), а ціна може сягнути мільйона євро.

Серійний DS SM планують випустити лімітованою серією Фото: Stellantis

Новий DS SM планують збудувати на задньопривідній платформі купе Maserari GranTurismo. Італійський спорткар можна порівняти за розмірами із DS SM Tribute: обидва авто сягають 4,9 м завдовжки.

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Купе отримає 3,0-літровий V6 твін-турбо та 8-ступінчастий автомат. На Maserari GranTurismo цей двигун пропонують у версіях на 490 та 550 сил.

Citroen SM 1970 року Фото: Citroen

Примітно, що оригінальний Citroen SM 1970 року також оснастили V6 від Maserati. Крім того, купе отримало гідропневматичну підвіску від Citroen DS. Усього з 1970 по 1975 рік виготовили 12 920 цих авто.

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