Возрождение легенды: знаменитый Citroen 70-х собираются вернуть на рынок (фото)

Современный преемник Citroen SM будет дорогой имиджевой моделью, которую выпустят лимитированной серией. Как и знаменитый предок, он получит V6 от Maserati.

Купе Citroen SM может вернуться. Знаменитую модель 70-х планируют возродить и выпустить лимитированной серией под брендом DS. Об этом сообщил шеф-дизайнер DS Automobiles Тьерри Метроз британскому изданию Top Gear.

Как известно, в сентябре дебютировал концепт DS SM Tribute. Его посвятили 10-летию DS Automobiles и выдержали в стиле Citroen SM 1970 года. Именно Тьерри Метроз руководил его разработкой.

Концепт DS SM Tribute Фото: Stellantis

DS SM Tribute и должен стать основой для серийной модели. По словам Тьерри Метроза, идея выпустить современный Citroen SM понравилась и генеральному директору DS Оливье Франсуа, и СЕО концерна Stellantis Карлосу Таваресу. Они готовы одобрить модель при условии, что она будет прибыльной.

Шеф-дизайнер DS отметил, что преемник купе Citroen SM будет имиджевой моделью, а значит эксклюзивной и недешевой. Планируется лимитированная серия (от 50 до 200 авто), а цена может достичь миллиона евро.

Серийный DS SM планируют выпустить лимитированной серией Фото: Stellantis

Новый DS SM планируют построить на заднеприводной платформе купе Maserari GranTurismo. Итальянский спорткар сопоставим по размерам с DS SM Tribute: оба авто достигают 4,9 м в длину.

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Купе получит 3,0-литровый V6 твин-турбо и 8-ступенчатый автомат. На Maserari GranTurismo этот двигатель предлагается в версиях на 490 и 550 сил.

Citroen SM 1970 года Фото: Citroen

Примечательно, что оригинальный Citroen SM 1970 года также оснастили V6 от Maserati. Кроме того, купе получило гидропневматическую подвеску от Citroen DS. Всего с 1970 по 1975 год выпустили 12 920 этих авто.

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