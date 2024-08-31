Шик, авангард и 300 сил: тест-драйв нового кроссовера DS7

Новый DS7 E-Tense — премиальный французский кроссовер с очень оригинальным салоном и богатым оснащением. Фокус познакомился с нестандартным авто и оценил его 300-сильную гибридную плагин установку.

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У этого премиального кроссовера роскошный салон из белой кожи и очень богатая комплектация. У водителя есть под рукой 300 сил, а "умная" подвеска сама выискивает ямы. Это не Lexus, не Mercedes и не BMW: на тесте Фокуса — французский DS7, недавно прошедший обновление.

Обновленная модель узнается по изогнутым "клыкам" ходовых огней Фото: Тарас Брязгунов

Стильный и элегантный — дизайн DS7

Новый DS7 сохраняет сдержанный, но изящный дизайн с аркообразной крышей, расширенными крыльями и рельефными боковинами. Обновленная модель узнается по измененной решетке радиатора и тоненьким изогнутым "клыкам" ходовых огней. Кроме того, фары DS7 теперь стали матричными. Хрома в дизайне стало несколько меньше. Сзади обращают на себя внимание фонари, напоминающие по дизайну бриллианты. Все версии модели получили 19-дюймовые диски.

Кроссовер DS7 использует платформу EМР2, то есть является премиальным собратом Citroen C5 Aircross и Peugeot 3008, хотя автомобиль несколько больше их.

Уже базовая верия модели получила 19-дюймовые диски Фото: Тарас Брязгунов

Размеры DS7 2024:

длина — 4593 мм;

ширина — 1906 мм;

высота — 1621 мм;

колесная база – 2736 мм.

В Украине модель доступна в дизельной и плагин-гибридной версиях Фото: Тарас Брязгунов

Французская неоклассика – салон DS7

При открывании двери асфальт под авто подсвечивается логотипами бренда. Интерьер отделан дорогой кожей Nappa и алюминием, а педали украшены металлическими накладками. Пластик преимущественно мягкий, как ожидаешь от премиального авто.

Впрочем, салон DS7 привлекает не только качественными материалами, но и оригинальным неоклассическим стилем. Четырехспицевой руль скошен снизу. Изогнутый рычаг КПП знаком по многим моделям концерна Stellantis. Интересно, что алюминиевые кнопки электростеклоподъемников разместили на центральной консоли и выглядят они очень неординарно.

Салон отделан дорогой кожей Nappa Фото: Тарас Брязгунов

Показания приборов выводятся на дисплей, конфигурацию которого можно изменять. Они хорошо считываются, да и графика довольно интересная. Есть и проекция данных на лобовое стекло.

Центральная панель DS7 украшена изящным циферблатом часов B.R.M., которые выдвигаются при включении зажигания. Под ним расположен 12-дюймовый сенсорный дисплей. Конечно, мультимедийная система поддерживает Android Auto и Apple CarPlay. Сохранены здесь и кнопки, однако они сенсорные и ими не очень удобно пользоваться на ощупь.

Виртуальная приборная панель отличается интересным дизайном графики. Фото: Тарас Брязгунов При необходимости на дисплей выводится карта навигации Фото: Тарас Брязгунов

Ниже расположена ниша с беспроводной зарядкой для смартфона и USB-портами. Также кроссовер DS7 имеет достаточно вместительный бардачок и большой бокс в переднем подлокотнике.

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Насколько просторен DS7

Садимся за руль. Передние кресла очень мягкие и комфортные – даже после дальней поездки спина не болит. В базовой версии они оснащены электроприводом с широким диапазоном настроек и памятью, а также выдвижными удлинителями подушки. К тому же, у всех DS7 2024 есть подогрев сидений, а тестовый автомобиль в версии Opera также получил функции вентиляции и массажа.

Посадка в DS7 не слишком высокая, по меркам кроссоверов. К обзорности вопросов нет, да и камеры кругового обзора установлены.

Перелные кресла комфортабельные, а также имеют вентиляцию и массаж Фото: Тарас Брязгунов Спинка заднего дивана регулируется с помощью электропривода Фото: Тарас Брязгунов

Переместимся на задний ряд. Места для ног и над головой сзади немало – на уровне моделей классом повыше. Что впечатляет, так это электропривод регулировки спинки кресел. Обычно он встречается у значительно более дорогих представительских авто. Кроме того, у пассажиров есть вентиляционные дефлекторы и USB-порты.

Багажник DS7 большой – 555 л. Сложив задние кресла (это можно сделать как из салона, так и из багажника) его объем возрастает до 1752 л.

Объем багажника DS7 составляет 555 л Фото: Тарас Брязгунов Со сложенными задними креслами выходит 1752-литровый отсек Фото: Тарас Брязгунов Под полом багажника есть небольшая ниша Фото: Тарас Брязгунов

Пол выполнен двухуровневым, а вот запаски под ним нет – лишь небольшая ниша для небольшой клади. Конечно, двери багажника оснащены электроприводом с сенсором открывания – для их открытия достаточно провести ногой под бампером.

Комплектация DS7

Безключевой доступ, панорамная крыша, двухзонный климат-контроль, электропакет, датчики света и дождя, навигация, мощная акустика Focal, система ночного видения – кроссовер DS7 в исполнении Opera богато оснащен.

Стильные кнопки электростеклоподъемников поместили на центральную консоль Фото: Тарас Брязгунов В подлокотнике расположен большой бокс Фото: Тарас Брязгунов Бардачок DS7 довольно глубокий Фото: Тарас Брязгунов У задних пассажиров есть дефлекторы обдува и USB-порты Фото: Тарас Брязгунов

Вдобавок есть немалый набор систем безопасности — адаптивный круиз-контроль, автоматическое торможение, удержание в полосе движения, распознавание знаков, контроль "слепых" зон и усталости водителя.

Быстрый и экономичный

Новый DS7 доступен с 1,5-литровым 130-сильным турбодизелем, однако довольно крупному авто все же лучше подходит плагин-гибридная установка E-Tense с 1,6-литровой бензиновой турбочетверкой и парой электромоторов.

Суммарно они выдают 300 сил и щедрые 520 Н∙м крутящего момента. Тяги предостаточно и кроссовер бодро разгоняется: в спортивном режиме спринт до сотни занимает всего 5,9 с и авто продолжает уверенно набирать скорость и дальше. Максималка составляет 235 км/ч.

1,6-литровая бензиновая турбочетверка работает в тандеме с двумя электромоторами. Фото: Тарас Брязгунов Батарею можно заряжать в домашних условиях Фото: Тарас Брязгунов

Однако кроссовер DS7 E-Tense поражает не только динамикой, но и экономичностью. Выбрав режим Comfort или Hybrid, нам удалось добиться расхода 5,0-5,5 л/100 км в городе с работающим климат-контролем – хороший результат для 300-сильного автомобиля. Примечательно, что на небольших скоростях гибридная установка постоянно пытается экономить топливо – отключает бензиновый двигатель и переходит на электротягу.

Батарея DS7 E-Tense емкостью 14,2 кВт∙ч позволяет проехать 63 км в электрическом режиме – этого достаточно для повседневной езды по городу для большинства водителей. Даже от обычной домашней розетки авто будет заряжаться не слишком долго.

DS7 E-Tense способен разогнаться до сотни за 5,9 с Фото: Тарас Брязгунов

Паспортный расход горючего составляет 1,2 л на 100 км в комбинированном цикле (при условии, что часть этих 100 км авто проедет на электротяге). Впрочем, даже с разряженной батареей у нас получалось 8-9 л на 100 км по городу, что тоже немного.

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Ставка на комфорт

8-ступенчатый автомат работает плавно и показывает быстрые реакции. Еще одним преимуществом DS7 E-Tense является полный повод, ведь другим версиям кроссовера он недоступен. Его можно включить принудительно и хотя авто не создано для бездорожья, он уверенно чувствует себя на грунтовке, тем более что и клиренс достаточный – 191 мм.

Конечно, на первом месте у DS7 – комфорт, эта традиция заложена еще знаменитым предком Citroen DS. Кроссовер, конечно, не столь мягкий, но отлично справляется с большинством выбоин и даже 19-дюймовые диски не делают езду жесткой.

В гибридном режиме нетрудно добиться расхода 5-5,5 л/100 км Фото: Тарас Брязгунов

Вместе с тем, крены кузова в виражах присутствуют, но не слишком велики. Это заслуга "умных" адаптивных амортизаторов с системой DS Active Scan Suspension – они сканируют дорогу перед автомобилем и обнаруживают неровности. Кроссовер фактически готовится к каждой ямке. Это еще одна технология, которую обычно можно встретить на гораздо более дорогих авто вроде Mercedes S-Class.

Руль DS7 достаточно легок, хотя в режиме Sport наполняется весом. Впрочем, обратной связи все же хотелось бы больше. Тормоза гибрида, конечно же, дополнены неплохо настроенной рекуперацией.

Также стоит отметить хорошую шумоизоляцию салона кроссовера. Работа подвески не слышна, тай на трассе при 120-130 км/ч внутри тихо.

Новый DS7 получил матричные фары Фото: Тарас Брязгунов Фонари по дизайну напоминают бриллианты Фото: Тарас Брязгунов

Цена DS7 в Украине

Кроссовер DS7 стоит от 1 660 400 гривен за базовую дизельную версию. Плагин-гибрид заметно дороже – стартует с 2 491 900 гривен, а в варианте Opera потянет минимум на 2 847 300 гривен. Да, это немало даже за 300-сильное авто, однако следует понимать, что все плагин-гибриды довольно недешевые и большинство премиальных моделей в этом классе еще дороже.

Вердикт Фокуса

Кроссовер DS7 – нестандартная модель для желающих выделиться и быть не таким, как все. У авто качественный просторный салон и комфортабельная подвеска. Гибридная 300-сильная версия модели порадует хорошей динамикой и небольшим расходом топлива, однако все же существенно дороже дизельного варианта.

Плюсы DS7 E-Tense:

качественный просторный салон;

хорошая динамика;

малый расход топлива.

Минусы DS7 E-Tense:

высокая цена.

Технические характеристики DS7 E-Tense:

Тип двигателя бензиновый, с турбонаддувом и электромоторы Количество и расположение цилиндров R4 Объем двигателя 1598 Мощность двигателя, л. с. 300 Крутящий момент, Нм 520 Коробка передач 8-ст. автоматическая Привод полный Расход топлива, город-трасса 1,2 л/100 км Запас хода на электротяге, км 63 Макс. скорость, км/ч 235 Разгон 0–100 км/ч, с 5,9 Объем топливного бака, л 43

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